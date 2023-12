Myrta Merlino scippa Anna Pettinelli ad Alberto Matano/ Svelato il cachet: “Guadagnerà il triplo”

Myrta Merlino ha convinto Anna Pettinelli: svolta a Mediaset

Myrta Merlino è riuscita a piazzare il colpo Anna Pettinelli. La conduttrice di Mediaset ha convinto la collega Anna Pettinelli a diventare un volto fisso del programma pomeridiano di Canale Cinque, scippando la celebre prof di Amici e speaker radiofonica alla concorrenza di Alberto Matano, che in questi anni si è spesso avvalso della presenza di Anna a Il Tavolo di La vita in diretta. Come riportato da Alberto Dandolo sulle colonne del settimanale Oggi, Pomeriggio Cinque dunque godrà di un nuovo ingresso nella squadra, con la speranza che possa contribuire in qualche modo a ridisegnare le sorti del pomeriggio, dove Alberto Matano l’ha praticamente sempre fatta da padrone contro il dirimpettaio di Mediaset, rappresentato proprio dalla giornalista di Canale Cinque.

Myrta Merlino ha dunque piazzato un vero e proprio colpo ad effetto, che come riporta la rivista, è costata un sacrificio economico alla tv di Cologno Monzese, pronta a riempire le tasche della Pettinelli, già sotto contratto con Mediaset per Amici di Maria De Filippi. “A fronte dei 300 euro che la Pettinelli prendeva in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1000 euro ad ospitata…Più del triplo”. La TV di Berlusconi ha dunque utilizzato argomenti molto convincenti per portare l’opinione di Anna in studio da Myrta Merlino.

Il particolare legame di Myrta Merlino con la madre

Ancora una volta dunque Myrta Merlino sta cercando il tutto per tutto pur di riuscire ad avere la meglio con il suo Pomeriggio Cinque su La vita in diretta di Alberto Matano. Più volte in questi mesi la nuova signora di Mediaset si è raccontata in svariate interviste, toccando diversi temi, dal suo passato professionale a quello sentimentale, passando per il rapporto con la madre, che ha sempre attirato l’interesse del pubblico.

La padrona di casa di Canale Cinque Myrta Merlino ha così parlato qualche settimana fa a Verissimo del rapporto con la madre Annamaria Palermo. Una spalla e compagna di vita per la conduttrice, che ha saputo trarre il meglio dalla signora Annamaria. “Mia madre mi ha lasciato dentro un’impronta così forte, così indelebile che ogni giorno la riconosco di più. Ma soprattutto mi ha insegnato il valore della libertà, un dono che non si può spiegare. La puoi solo respirare, senza pensarci, come l’aria. L’ho detestata per avermela imposta come unica scelta. Ma la gratitudine, si sa, è la memoria del cuore. E oggi le sono grata per la libertà in cui ho vissuto sempre Madre mia” le parole di Myrta Merlino.

