Myrta Merlino vacanza hot a Sabaudia/ La conduttrice si mostra in topless sulla spiaggia e…

La primavera sta timidamente iniziando con i suoi primi caldi e, Myrta Merlino è decisa a godersi queste bellissime giornate in relax. La conduttrice di Pomeriggio 5, che ha preso in mano le gravose redini del pomeriggio di Canale 5 dopo Barbara D’Urso, si è mostrata in tutto il suo splendore con il primo topless sexy della stagione a Sabaudia.

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio Cinque/ Spuntano due nuovi nomi per la conduzione

Tra una passeggiata in riva al mare, e un po’ di tintarella sotto il sole per togliere un po’ di grigiore invernale, la 55enne non ha problemi a mostrare il seno. I paparazzi di Chi l’hanno pizzicata mentre era intenta a parlare con la produttrice Tilde Corsi sempre con il sorriso: “Un telo sulla sabbia, una microborsa e il cellulare come unico accessorio indispensabile… Infatti quello rimane in uso, mentre il reggiseno se ne va complice la prima giornata di sole caldo dopo un aprile quasi invernale” si legga sul settimanale.

Marco Tardelli: “Myrta Merlino? Credo sarà la donna della mia vita”/ “Il matrimonio? Vedremo…”

Myrta Merlino vacanza sexy tra le rive di Sabaudia: la conduttrice senza reggiseno

Myrta Merlino si è concessa un meritato riposo tra le sponde della Sabaudia, mostrando le sue sinuosità ai primi caldi. La conduttrice si toglie il reggiseno, incurante dell’obiettivo fotografico dei paparazzi di Chi che l’hanno immortalata in tutta la sua sensualità.

“E’ bastato un primo giorno di sole e caldo, in questa primavera che stenta a decollare, per far brillare il primo topless della stagione” si legge sul settimanale. Non sembra essere geloso lo storico compagno Marco Tardelli, con il quale non è previsto il matrimonio almeno per ora: “Non ritengo necessario il matrimonio” aveva raccontato a Diva e Donna la presentatrice. La coppia è comunque insieme dal 2016 e la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele.

Myrta Merlino, chi è la compagna di Marco Tardelli/ Lui: "Non ritengo necessario il matrimonio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA