Alan Friedman è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno dal 28 settembre. In gara con la nota e bravissima maestra Giada Lini il giornalista ha già ottenuto diversi consensi da parte della giuria e del pubblico. Negli ultimi giorni il famoso giornalista americano sta presentando in varie trasmissioni televisive il suo nuovo libro intitolato ‘La fine dell’impero americano’ e potrebbe aver violato il regolamento di Ballando con le stelle.

Alan Friedman è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda mercoledì 9 ottobre su Canale 5. Non appena è arrivato in studio la conduttrice ha subito fatto notare che il giornalista è in gran forma. Lui già a La Volta Buona aveva fatto sapere di aver perso 16 chili, si è allenato molto e ha seguito una sana alimentazione da quando Milly Carlucci gli ha chiesto di partecipare al programma. Nel corso della puntata diversi sono stati gli argomenti affrontati da Alan Friedman, ha anche fatto qualche passo di danza con Anna Pettinelli dopo che ha paragonato Kamala Harris ad una Cha Cha Cha.

Alan Friedman balla fuori da Ballando con le stelle 2024, è una violazione del regolamento?

Diversi i video circolati in rete che ritraggono Alan Friedman e Anna Pettinelli mentre ballano a Pomeriggio Cinque. Eppure, la scorsa domenica Mara Venier a Domenica In ha chiaramente lasciato intendere che i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 non possono ballare fuori dal programma. La conduttrice ha subito fermato Francesco Paolantoni quando ha iniziato a ballare in studio con Alessandra Mussolini. Al noto comico napoletano ha spiegato che non poteva ballare a Domenica In perché i concorrenti di Ballando si possono esibire solo lì.

Sembra però che nel regolamento della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle non ci sia nessuna voce che riporta alla presunta limitazione imposta ai concorrenti. Se così fosse Alan Friedman non avrebbe violato in alcun modo il regolamento del programma ballando con la Pettinelli durante la sua ospitata a Pomeriggio Cinque. Sulla questione verrà fatta maggiore chiarezza? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.