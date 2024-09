Ha fatto tanto scalpore la frase di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La nuova opinionista ha espresso la sua posizione parlando di come spesso le donne provochino gli uomini aggiungendo anche che dovrebbero stare attente data l’incapacità di alcuni maschi di controllare i propri istinti. Un commento che alcuni hanno definito estremamente sessista e completamente fuori tempo, e anche il pubblico in studio durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 23 dicembre ha applaudito quando Shaila Gatta si è difesa dicendo che la responsabilità di come si comportano gli uomini non deve essere della donna.

Serena, figlia Laura Efrikian e Gianni Morandi nata e morta prematura/ "Subito dopo la sua morte..."

Sui social i commenti sono stati tra i più disparati: spunta chi si è diviso tra chi dà ragione a Beatrice Luzzi e chi invece ha trovato drammatiche le sue parole, in un’era come questa di emancipazione di entrambi i sessi. Insomma, come al solito il Grande Fratello divide il pubblico, ma stavolta le parole della nuova opinionista continuano a risuonare nella mente di molti, tanto che anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha voluto parlarne insieme ai suoi ospiti, tra cui Stefania Orlando, Vladimir Luxuria e Davide Maggio, esperto di gossip.

Alessio Salata, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger/ Conosciuto fuori dal mondo dello spettacolo, ma...

Pomeriggio 5, Davide Maggio risponde a Stefania Orlando: “Non chiedo scusa”

A Pomeriggio 5, oggi 25 settembre 2024 si è creata una piccola diatriba tra due degli ospiti della trasmissione, Davide Maggio e Stefania Orlando. Entrambi stavano discutendo con Myrta Merlino rispetto alle parole di Beatrice Luzzi, quando all’improvviso è scoppiata la bomba: “Mi dovresti chiedere scusa”, sbotta la Orlando contro Davide Maggio, che a quanto pare a Pomeriggio 5 le avrebbe dato della “lavandaia”. La polemica è andata avanti per un po’, ma Davide Maggio non è arretrato di un centimetro, ritenendo di aver detto semplicemente che “queste sono polemiche da lavandaie”.

Laura Efrikian, chi è l'ex moglie di Gianni Morandi/ "Ecco perché ad un certo punto lo lasciai..."

La frase non è stata assolutamente apprezzata dalla Orlando, che ha risposto per le rime a Davide Maggio dicendogli testuali parole: “Ricordati che se non fosse per noi nemmeno lavoreresti”. Lui ha controbattuto: “Io non ho bisogno del Grande Fratello per vivere“. Insomma, delle belle frecciate placate solo da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 che ha cercato di smorzare gli animi dicendo che Davide non intendeva insultarla, anche perchè di fatto essere lavandaia non è un’offesa. La polemica di fatto non si è mai conclusa anche perchè Maggio ha rifiutato in tutti i modi di chiedere scusa a Pomeriggio 5.