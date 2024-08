Forse non tutti sanno che il cuore dell’attore e regista palermitano Pif batte per la sua amorevole compagna, Nabila Ben Chahed, e per l’amata figlia Emilia. La dolce metà di Pif non fa parte del mondo dello spettacolo, ma inevitabilmente ha acquisto un po’ di popolarità da quando è al fianco dell’ex iena. In passato Pif ha avuto una storia d’amore con Giulia Innocenzi, ma oggi le loro strade si sono completamente divise e l’attore è concentrato unicamente sulla sua famiglia. Da quando è diventato papà nel 2020, Pif sente di aver trovato l’equilibrio perfetto.

Gemelle Kessler: "Pacca sul sedere da un uomo? È divertente"/ "Oggi basta uno sguardo e sei un molestatore"

“Sono stato un bambino scontento, un adolescente calmo e un adulto irrequieto ma ora sono in pace”, aveva detto in una bella intervista rilasciata a Oggi parlando della sua vita privata e di sua figlia Emilia. “Lei ha messo le cose al posto giusto, perché un figlio ti prolunga la vita, una bambina, specie se la fai a 48 anni. Hai l’idea che sta lasciando qualcosa di veramente solido, altrimenti quale sarebbe stato il mio contributo? Un pugno di film e qualche programma televisivo…”

Giulia Innocenzi, chi è l'ex fidanzata di Pif/ Le battaglie per i dritti degli animali: "Lotto per tutti"

Pif, la gioia di diventare padre: “Quando sento ridere mia figlia Emilia…”

Pif non ha dubbi quando gli si chiede cosa sia la felicità. Il primo pensiero, infatti, va alla figlia Emilia e alla sua compagna Nabila Ben Chahed con la quale ha trovato un equilibrio perfetto. “Quando sento ridere mia figlia, se mi fermo, ho la sensazione catartica che tutto proceda per il meglio”, spiega Pif.

Che di conseguenza tende a vedere il mondo a colori, come la sua vita, più positivamente: “Ho trasformato in un lavoro la mia passione da ragazzino, ed è una passione che fa vivere bene me e la mia famiglia. Mi fa piacere quando mi considerano come qualcosa di ‘altro’. Voglio passare questo, a Emilia: di non essere come tutti, di guardare le cose da un’altra prospettiva”.

Madonna a Pompei, video: visita per compleanno/ Il regalo lo fa lei: 250mila euro al progetto Sogno di Volare