Nada, il marito Gerry Manzoli e la figlia Carlotta/ “Si cresce, si impara e si conosce”

Nada ospite di Via dei Matti 00, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3. L’artista è pronta a tornare alla musica con il nuovo album di inediti dal titolo “La Paura va via da sé se i pensieri brillano”; un disco complesso ed importante in cui c’è un rincorrersi di gioia, inquietudine, amore e paura. L’artista, intervistata da skytg24 ha raccontato: ” il momento difficile è un titolo che per noi funziona sempre, ce ne sarà sempre uno da superare e con cui fare i conti. Tesoro significa che lo sappiamo e che ci siamo. Quando ho scritto quelle parole la situazione era molto che più difficile, ma ora ci buttiamo”. Non solo, la cantautrice ha anche parlato dei cicloni che hanno attraversato la sua vita: “ne sono passati tanti e tante cose sono cambiate, non ne ho uno speciale. Ogni volta che fai un passo avanti e costruisci automaticamente rimetti tutto in discussione. Si cresce, si impara e si conosce, si diventa altro e poi altro ancora… Abbiamo più vite”.

Nada super ospite al Festival di Sanremo 2023?/ "Amadeus la vuole all'Ariston": l'indiscrezione

Un ritorno molto atteso quello di Nada, cantautrice dall’innato talento. Oltre alla vita professionale, Nada è una donna felice anche nel privato visto che è felicemente sposata da quasi 50 anni con Gerardo “Gerry” Manzoli, bassista dei Camaleonti.

Nada e l’amore: il marito Gerardo “Gerry” Manzoli e la figlia Carlotta

Nada e il marito Gerardo “Gerry” Manzoli sono legati da più di 50 anni. Dal loro amore è nata la figlia Carlotta. Proprio l’artista parlando della figlia ha ripercorso il difficile rapporto avuto con la madre: “Ho avuto un rapporto complicato con mia madre, perché non mi voleva far crescere e ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto la stessa cosa. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia”.

Nada/ "Mi chiedono di cantare del Covid: ma io canto gli esseri umani"

Non solo, la cantante ha anche parlato dalle pagine del Corriere della Sera di famiglia ed amore: “perché la famiglia, l’amore, la morte sono temi universali attraverso i quali diventiamo persone e ci confrontiamo col mondo. E tutti nasciamo da una madre, sebbene la famiglia non sempre sia il luogo dove ti senti rassicurato e ricevi amore”.

LEGGI ANCHE:

Nada/ "Ma che freddo fa e Amore disperato sono canzoni bellissime"

© RIPRODUZIONE RISERVATA