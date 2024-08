E’ forse ancora fresca la leggere amarezza per il bronzo sfumato nella finale 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024: Nadia Battocletti ha assaporato la possibilità di portarsi a casa una meritata medaglia dopo aver scritto la storia grazie al tempo record italiano. Il ricordo del Kenya – dopo la squalifica della terza classificata – è stato però accolto, strappando dunque alla nostra azzurra quella medaglia che virtualmente ha indossato per alcune ore. Non finisce qui però l’avventura di Nadia Battocletti alle Olimpiadi di Parigi 2024: oggi – 9 agosto – la finale dei 10mila metri può essere l’occasione per prendersi quel podio più che meritato.

“Sarebbe bello per me ma anche per la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici e perchè spero che possa essere un esempio. Mi dà gioia vedere tanti giovani e bambini che corrono… Per ora mi tengo il quarto posto, sono felice per la gara, per come ho corso e per come mi sono battuta”. Queste le parole a caldo – riportate dalla Gazzetta dello Sport – di Nadia Battocletti dopo il momentaneo bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quella gioia è sfumata sul più bello ma può rappresentare lo stimolo ulteriore per battersi con altrettanta determinazione nell’imminente finale dei 10mila metri.

Nadia Battocletti, un tifoso speciale per le Olimpiadi 2024: il fidanzato Gianluca Munari

La carriera di Nadia Battocletti è già luminosa a prescindere da se l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 terminerà con o senza medaglie. Intanto, a fare il tifo per lei non c’è solo la sua amata famiglia ma anche un tifoso d’eccezione: il fidanzato Gianluca Munari. Un amore propiziato dallo sport, dalla passione in comune per l’agonismo: ennesimo esempio di come la condivisione può elevare in maniera ancora più profonda la bellezza dell’amore. Lei mezzofondista, lui campione di sci e dal 2019 insegnante nella medesima disciplina: “Stiamo insieme da quasi due anni, la seguo spesso alle gare”. Le parole dello sportivo al Giornale di Vicenza ci riportano al momento attuale dove, senza alcun dubbio, il supporto del fidanzato Gianluca Munari sarà più forte che mai per Nadia Battocletti ‘a caccia’ di una medaglia nella finale 10mila metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.