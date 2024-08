NADIA BATTOCLETTI, PIÙ FORTE DEGLI INFORTUNI: È IN FINALE

Nadia Battocletti in finale dei 5000 metri femminili. L’atleta azzurra, tra le favorite per una medaglia, c’entra l’obiettivo minimo approdando all’ultimo atto fissato per il 5 agosto alle 21:10 dove proverà a fare meglio del settimo posto di Tokyo 2020.

La parola chiave è stata “gestione“. Battocletti ha vinto gli europeo a Roma nei 10000 e 5000 metri, ma un posto in finale non è mai scontato, soprattutto alle Olimpiadi. Il tempo di 14’57’65 con il terzo posto nelle semifinali aumenta la consapevolezza nei proprio mezzi.

Parlavamo di gestione: Battocletti deve convivere con un problema fisico al calcagno che per forza di cose si ricollega al tendine di Achille, certamente non le condizioni migliori per gareggiare. Inoltre, Nadia dovrà anche sostenere la prova dei 10000 metri venerdì 9 agosto alle ore 20:55.

NADIA BATTOCLETTI IN FINALE: SI QUALIFICA ANCHE DERKACH NEL SALTO TRIPLO

Nadia Battocletti in finale dei 5000 metri femminili, ma la classe 2000 non è stata l’unica in pista nella giornata di ieri. In attesa del debutto di oggi, sabato 3 agosto 2024, di Jacbos e Ali nei 100 metri, gli azzurri hanno già messo a referto alcune eliminazioni.

Dariya Derkach a parte, qualificata nel salto triplo donne con una misura di 14.35, Ottavia Cestonaro non va oltre il 13.63, complice anche una preparazione olimpica influenzata senza alcun dubbio dall’intervento subito al tendine del bicipite femorale.

Federica Del Buono, impegnata nei 5000 metri insieme a Nadia Battocletti, è stata estromessa dalla finale per via della sua eliminazione in semifinale, ma ora la testa è tutta sui 1500 metri, specialità che sicuramente farà sentire a suo agio l’atleta di Vicenza.

Nulla da fare per Eloisa Coiro che nonostante il record personale di 1’59”19 non agguanta la qualificazione per la finale degli 800 donne piazzandosi in quarta posizione. Fuori anche Elena Bellò, settima con un tempo di 1’59″98.

Chiudiamo con una notizia positiva che riguarda la staffetta mista 4×400 formata da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Dopo l’argento negli Europei di Roma, il quartetto azzurro è in finale grazie ad un tempo di 3’11’59, assicurando un posto alla finale di domenica 4 agosto alle ore 20:55.