Nadia Bengala: “Chiedo perdono”/ La struggente lettera alla figlia Diana: “Mi viene da piangere ma…”

Nadia Bengala e la preoccupazione per la figlia Diana in una lettera struggente

Nadia Bengala, Miss Italia 1988, non si dà pace di come si sia evoluto il rapporto con la figlia Diana, da tempo alle prese con guai giudiziari e problematiche di vario tipo. Diana Schivani, la figlia primogenita nata dalla relazione con Otto, ha quasi trent’anni e tantissime gatte da pelare. Di recente è stata infatti arrestata un paio di volte, per tentati furti, rapine e lesioni aggravate. Situazioni che hanno gettato nello sconforto mamma Nadia Bengala, che in qualche modo si sente forse responsabile.

“Cara Diana figlia mia io sono qui e non ti lascio. Sei la cosa piu importante della mia vita e se ho qualche colpa ti chiedo perdono”, scrive l’ex miss Italia 1988 in una lettera rivolta alla figlia Diana, un tempo ballerina di talento e ora vittima di se stessa. “Lei è cresciuta con me, mi sono separata dal padre che aveva quasi 4 anni. Sono stata abbastanza da sola. Ha cominciato a essere un po’ più ribelle crescendo, do la colpa anche a me, forse sono stata troppo severa, si sentiva repressa da molte cose. Me l’ha anche detto…”, spiega Nadia Bengala in una intervista.

Nadia Bengala e l’allarme per sua figlia Diana: “Mi viene da piangere ma tengo duro”

Nadia Bengala identifica il passaggio a Londra come svolta negativa per sua figlia Diana. Infatti, dopo quel trasferimento, qualcosa è cambiato. “Non aveva più il controllo, è quindi stato più facile sperimentare delle cose, delle dipendenze”, ha spiegato l’ex modella.Tra i tanti problemi di Diana, la mancanza di una figura maschile di riferimento: “Negli ultimi tempi la sua vita è un disastro ha un’insofferenza a qualsiasi cosa tu le possa dire”, spiega mamma Nadia.

“Se ho visto della droga a casa: io so che lo fa. Prima era molto più equilibrata. Ho capito che per lei è un rifugio. Lei dice che vuole curarsi, poi in altri momenti no. Lei ora è a piede libero in attesa di processo. Ci sono giorni in cui è confusa, mi aggredisce. Mi viene da piangere ma tengo duro”.











