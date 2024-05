Marisol e il ginocchio infortunato: “Dovrò sottopormi ad un intervento”/ E sul possibile ritorno ad Amici…

Marisol preoccupa dopo Amici 2024: “Infortunio al ginocchio? Dovrò sottopormi ad un intervento”

Ha concesso una lunga intervista a TvBlog, la seconda classificata e vincitrice del circuito Ballo di Amici 2024 Marisol, che ha vinto anche il premio della critica per un totale di 100 mila euro in gettoni d’oro. La ballerina 18enne ha dimostrato in questi mesi di essere un’artista completa piena di tecnica, talento, eleganza e bravura. Il suo percorso nel talent di Canale 5, però, è stato contraddistinto da un infortunio al ginocchio, si è fatta male a gennaio e da allora si è sempre esibita con un tutore.

E dell’ infortunio al ginocchio che continua, Marisol ha parlato in un’intervista concessa TvBlog. La ballerina ha rivelato che non si è ancora ripresa e che quasi sicuramente dovrà sottoporsi ad un operazione: “Il ginocchio non sta molto bene. Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo, non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire. In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento, ma non mi fermerò a lungo.”

Marisol tra i ballerini professionisti di Amici 24? Lei: “Mi piacerebbe”

Dopo la vittoria nella categoria ballo ad Amici 2024, Marisol è pronta a spiccare il volo grazie al talent, infatti, ha vinto delle borse di studio che la porteranno all’estero prima però dovrà rimettersi in forma completamente il ginocchio. Sabato scorso a Verissimo aveva infatti rivelato: “Il ginocchio non sta molto bene. Infatti finito Amici mi prenderò cura di questo problema, in modo da ripartire dopo più forte di prima. Questo problema me lo porto avanti da un po’, da dicembre. Metà del percorso l’ho passato stringendo i denti. Però ne è valsa la pena. In alcuni momenti è stato difficile, ma ne è valsa la pena e ce l’ho messa tutta. In passato per qualche mese ho smesso di ballare dei dei problemi di salute, ma poi ho ricominciato subito e non ho mai più smesso.”

E durante l’intervista a TvBlog le è stato chiesto se le piacerebbe tornare ad Amici 24 come ballerina professionista: “Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua. In questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare.” Ha concluso infine congratulandosi con la vincitrice Sarah Toscano, ed ammettendo di essere rimasta incredula nell’aver battuto Dustin.











