Nadia Bengala/ “Miss Italia? Il mio ricordo è legato a Fabrizio Frizzi”

Mancano 24 giorni alla finale per eleggere Miss Italia 2019 e oggi Nadia Bengala a La Vita in Diretta parla della sua vittoria nel 1998. Quell’anno cominciò tra l’altro la collaborazione con la Rai, che tornerà a trasmettere il concorso. Ed era tra l’altro la prima delle quindici edizioni condotte da Fabrizio Frizzi. «Che ricordo ho? Sempre più bello col passare del tempo. C’era questa stima con Fabrizio. Io per dieci anni sono rimasta dietro le quinte di Miss Italia. Presentavo gli altri titoli», ha raccontato Nadia Bengala. Incoronata all’età di 26 anni, è la Miss Italia più “grande” fino allo scorso anno. «Ecco meno male…», ha scherzato la showgirl. «Secondo me è meglio così. Una bella ragazza a 26 anni è già formata, invece le ragazze giovani a volte cambiano tantissimo nel tempo». Nadia Bengala ha poi parlato delle altre Miss Italia che ha conosciuto. «Ti potrei raccontare degli episodi molto particolari. Ho sempre individuato quella che per me sarebbe stata più giusta e mi sono sbagliata poche volte».

NADIA BENGALA, MISS ITALIA E IL RETROSCENA SU ANNA FALCHI

In un’occasione Nadia Bengala notò a Miss Italia una ragazza che però emergeva poco rispetto alle altre. Ha svelato il retroscena nell’intervista a La Vita in Diretta. «C’era questa ragazzetta che non stavano notando. Io insistevo per farla notare a tutti. Convinsi tutti i giurati, che erano diventai ormai miei amici… Questa bellissima era Anna Falchi. E avevo ragione o no, scusate?». Poi è andato in scena un divertente siparietto col conduttore Beppe Convertini, che per salutarla ha colto l’occasione per farle dei complimenti. «Sei veramente bella», le dice ricordando l’appuntamento per la nuova edizione di Miss Italia. «Compirà 80 anni, e ci sarai anche tu». Allora Nadia Bengala aggiunge: «Io farò il trentennale». Convertini allora pensa che Nadia Bengala abbia colto un riferimento alla sua età e quindi ribadisce: «No, no, ci sarai tu. Non era riferito…». Poi riesce a cogliere il senso delle parole della showgirl: «Festeggerai questi 30 anni dal titolo di Miss Italia».

