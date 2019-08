Fabrizio Frizzi quel messaggio a Nadia Toffa/ Guerrieri contro la malattia: il cancro

Dopo Fabrizio Frizzi, anche Nadia Toffa ci ha lasciati dopo una lunga battaglia contro la malattia. La conduttrice de Le Iene è morta all’età di 40 anni, colpita da un cancro al cervello che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un altro doloroso lutto per la televisione italiana, che segue quello del 26 marzo 2018: in quella data si spense proprio Frizzi, anch’egli malato di tumore. Due guerrieri, due persone stimate da tutti ed elogiate per il loro lato umano, oltre alle indubbie qualità professionali. Colpiti entrambi da un malore, sia Fabrizio Frizzi che Nadia Toffa decisero di tornare davanti alla macchina da presa il prima possibile: il primo al timone dell’amato game show L’Eredità, la seconda alla conduzione de Le Iene.

FABRIZIO FRIZZI, LA VICINANZA A NADIA TOFFA DOPO IL MALORE

«Forza Nadia»: questo il messaggio di Fabrizio Frizzi a Nadia Toffa dopo l’annuncio de Le Iene del malore che colpì la giornalista alla fine del 2017. La malattia come trait d’union: qualche mese prima, ad ottobre, Frizzi era stato colpito da una lieve ischemia mentre registrava una puntata del game show di RaiUno. Solo due parole che però hanno significato molto: il volto de L’Eredità sapeva bene cosa significasse essere “ripreso” per i capelli dopo quanto passato qualche tempo prima. E la Toffa, proprio come Frizzi, non ha mai smesso di essere vicina ai suoi tantissimi seguaci. Senza dimenticare un altro volto della televisione che ha vissuto lo stesso dramma: parliamo di Lamberto Sposini, colto da un malore poco prima della condizione di una puntata speciale de La vita in diretta nel 2011. Anche il giornalista espresse solidarietà alla collega con un «forza Nadia» pubblicato su Instagram.





