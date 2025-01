Nadia, Nilio e Barbara: chi sono la moglie e i figli di Aldo Agroppi

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Aldo Agroppi, scomparso oggi all’età di 80 anni a Piombino; l’ex allenatore e calciatore era ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale. Una carriera dedicata al pallone, sua grande passione trasformata in professione; prima come calciatore con le maglie di Genoa, Ternana, Potenza, Perugia e soprattutto Torino, con cui ha giocato per 8 stagioni, e poi come allenatore, inizialmente nelle giovanili del Perugia e poi le esperienze, tra le altre, con Pisa, Padova, Fiorentina e Como.

Calciomercato Napoli News/ Sprint per Fazzini e Pellegrini. Scambio Scuffet-Caprile (2 gennaio 2025)

Non solo calciatore ma anche un affettuoso marito e padre: Aldo Agroppi ha infatti vissuto una lunga storia d’amore al fianco della moglie Nadia, sua compagna di vita con la quale ha trascorso quasi 60 anni assieme; la loro relazione si è poi trasformata in un matrimonio, celebrato nel 1967 e dal quale sono nati i due figli Nilio e Barbara.

Calciomercato Napoli news/ Danilo, serve un indennizzo! Rios è il nome nuovo (2 gennaio 2025)

Aldo Agroppi: “Siamo una famiglia per bene, cresciuta con i valori giusti“

Aldo Agroppi era legatissimo alla sua famiglia e, dopo il suo addio al mondo del calcio, oltre a ricoprire spesso il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni sportive, si era ritirato a vita privata dedicandosi esclusivamente ai suoi affetti, dalla moglie Nadia ai figli Nilio e Barbara. Raramente l’ex allenatore e calciatore ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla sua sfera sentimentale e familiare, essendo piuttosto riservato.

In una delle rare interviste, rilasciata a Il Foglio lo scorso anno, aveva raccontato la sua visione del calcio di oggi e la vita accanto alla sua famiglia: “Sogno un calcio dove tutti vadano allo stadio, come a una festa. Tenendo i bambini per mano, sia che si vinca, sia che si perda. Non come ora, che si sa quando si entra, ma non come si esce. Allo stadio si rifugia e spopola il peggio del peggio. Per il resto, mi godo mia moglie, i figli e i nipotini. Siamo una famiglia per bene, cresciuta con i valori giusti, come oggi ce ne sono poche“.

Calciomercato Juventus news/ Per Kolo Muani servono 60 milioni! Antonio Silva si avvicina? (2 gennaio 2025)