Ricchi e Poveri/ Franco Gatti dopo morte del figlio lascia Angelo Sotgiu e Angela Brambati

Angelo Sotgiu e Angela Brambati e l’addio di Franco Gatti

I Ricchi e Poveri saranno i protagonisti di Signore e Signori Al Bano e Romina Power esibendosi, all’Arena di Verona, con il loro singolo più famoso, Sarà perché ti amo. “Il tempo questa sera è carogna”, spiegherà Al Bano al concludersi della loro performance, “dovevamo fare sette canzoni, invece ne faremo soltanto una”. Nella puntata che Canale 5 trasmetterà questa sera in replica, il pubblico avrà la possibilità di vedere il trio al gran completo: in occasione dell’evento – era il maggio del 2015 – Franco Gatti non aveva ancora detto addio alla formazione. Il cantante avrebbe abbandonato Angelo Sotgiu e Angela Brambati esattamente un anno dopo, chiudendo una stagione ricca di successi dopo oltre 48 anni di carriera. A contribuire alla sua scelta, la morte del figlio: “L’età avanza e non me la sento più di girare il mondo… Poi, da quando è mancato mio figlio è cambiato tutto”, dirà Gatti in un’intervista.

I Ricchi e Poveri:“Franco Califano? Ha visto in noi qualcosa”

Protagonisti della musica italiana da oltre 50 anni, recentemente coach a Ora o mai più di Michele Pecora, i Ricchi e Poveri sono amatissimi dal pubblico italiano. A più di 50 anni dal loro esordio nel mondo della musica, i due cantanti si sono raccontati in un’intervista concessa a Rolling Stone, dove hanno parlato del loro debutto e di come Franco Califano abbia contribuito al loro successo. “Ha visto in noi qualcosa – ha spiegato Angela Brambati – Pensava avremmo avuto un gran successo. Ha iniziato a comprarci i vestiti, a creare i personaggi, a farmi tagliare i capelli corti, a trasformare Angelo in biondo”. Nelle sue parole, anche un piccolo aneddoto sull’indimenticabile Califfo della musica italiana: “Ogni sera ci portava a cena, noi ci vergognavamo di non poter mai offrire e ci eravamo inventati i parenti […] dicevamo – ha precisato la Brambati – che non potevamo andare da lui perché ci aspettava qualche parente”.

I Ricchi e Poveri: “Gli Abba hanno comprato la nostra discografia”

C’è un filo sottile che lega i Ricchi e Poveri, stasera ospiti su Rai 1 in occasione dello spettacolo Signore e Signori Al Bano e Romina Power, e gli Abba. A svelare di cosa si tratti sono stati proprio Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che di recente hanno rilasciato una lunga intervistata a Gaspare Baglio per Rolling Stone. “Noi lo abbiamo saputo da uno dei produttori degli Abba, che ci aveva detto una cosa che non sa nessuno – ha spiegato Sotgiu – gli Abba avevano comprato la nostra discografia. Hanno studiato le nostra canzone e le nostre armonie come noi abbiamo fatto con i Mamas e Papas. Quindi non ci hanno copiato, ma c’erano delle idee musicali, il modo di armonizzare, era abbastanza simile”. E su quei titoli dei loro brani che appaiono così simili a quelli degli Abba (Mamma Maria e Mamma mia!, per citarne due tra i pezzi più celebri), il duo ha rivelato: “sono cose che succedono. Non sono ruberie, la musica ti influenza”.



