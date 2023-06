Marco Mengoni/ “Due Vite è una cosa speciale, potessi vi porterei sul palco per capirlo”

Marco Mengoni: “Due vite? Quando io canto se questa è l’ultima esplodono il mondo e la luna”

Marco Mengoni è tra gli ospiti più attesi dei Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate 2023 condotto da Andrea Delogu e Nek in prima serata su Rai2. Il vincitore di Sanremo 2023 con il brano “Due vite” prosegue la sua scalata al successo dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Materia” da cui ha estratto il nuovo singolo estivo. Si tratta di “Pazza Musica”, super hit che l’ha visto collaborare con l’amica e collega Elodie. Intanto prosegue alla grande il suo “Marco negli Stadi Tour” dopo la data zero di Bibione e il primo sold out allo Stadio Euganeo di Padova in attesa dei prossimi concerti di Salerno, Bari, Milano e il gran finale a Roma al Circo Massimo.

“Arrivano ondate che non posso controllare e piango, non riesco più a cantare sul palco e chissenefrega. Il pubblico mi capisce, anche questo ci collega” – ha detto Marco Mengoni parlando dell’emozione che improvvisamente lo prende quando canta dal vivo. Non solo, parlando del suo ultimo grande successo “Due vite” ai microfoni di SkyTg24 ha svelato: “è la cosa peggiore di questo concerto, il mio pubblico alla data zero ha cantato anche le note del pianoforte con una energia assurda. Non la canto nel tour, cedo il microfono a loro. Immaginavo questa reazione ma quando ti ci trovi davanti è una botta forte. Luce e Proteggiti da me sono canzoni con molto trasporto emotivo ma Due Vite è una cosa speciale, potessi vi porterei sul palco per capirlo: quando io canto se questa è l’ultima esplodono il mondo e la luna”.

Marco Mengoni: “ora mi sento più consapevole e grande”

Il 2023 è stato l’anno di Marco Mengoni. E’ lui l’indiscusso re della musica italiana capace di trionfare al Festival di Sanremo 2023 per una seconda volta e di sfiorare il podio all’Eurovision 2023 dove si è classificato al quarto posto dopo una prova canora da pelle d’oca. Eppure non nasconde che in tutti questi anni qualcosa è cambiato in lui: “in passato mi sono sentito non compreso da me stesso, forse prima mi facevo attraversare troppo, ora mi sento più consapevole e grande. Ho ancora i miei difetti ma ci ho fatto pace, prima li coprivo perché ero il primo a vergognarmene”.

Marco Mengoni non ha più paura, non si nasconde più e quando può ci mette la voce e la faccia per sottolineare l’importanza di temi come l’amore e la famiglia. Proprio a Padova durante la tappa del suo Marco Negli Stadi Tour ha parlato della vicenda choc della procura di Padova che ha deciso di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini, figli di coppie di due madri. “Mi sembra una cosa disumana privare un bambino di un genitore e di una famiglia, non fa bene. Chiunque può essere famiglia. Io ho genitori meravigliosi ma ho imparato a vivere da mio nonno, dunque non sono solo papà e mamma a essere famiglia, è famiglia chi ti dà amore e chi ti aiuta a capire cosa è giusto o sbagliato” – ha detto l’artista incontrando il coro unanime dei fan e non solo.











