Nadia Rinaldi choc: “La droga? Per me è stata una curiosità”/ “Il dolore più grande? Per famiglia e pubblico”

Nadia Rinaldi a La Volta Buona: la morte del padre e il successivo crollo

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Nadia Rinaldi si è raccontata tra drammi personali e successi televisivi. L’attrice ha ricordato i suoi esordi al cinema e le persone che le hanno ‘permesso’ di intraprendere questa difficile strada: “Christian De Sica è stato un mentore della mia vita, la seconda persona che mi ha dato l’occasione di intraprendere questo mestiere. Lui mi volle come protagonista del suo primo film da regista.”

A supportarla nella carriera d’attrice Nadia Rinaldi ha sempre avuto il suo papà, quando però lui venne a mancare l’attrice visse un periodo drammatico: “In quel periodo, era il 1994, mio padre viene a mancare con una malattia fulminante, sette mesi davvero difficili e dolorosi. Non è stato facile. La mancanza di un papà penso che sia il crollo di un principe azzurro per ogni figlia femmina, se n’è andato troppo presto, a 56 anni, e questa è stata la cosa più dura.”

Nadia ha d’altronde raccontato come questa perdita abbia coinciso con uno sbandamento personale: “Papà non ha avuto il modo di poter conoscere i miei figli, ho vissuto proprio il senso dell’abbandono, quando ho realizzato che non c’era più sono crollata.”

L’attrice ha dunque toccato l’argomento droga e il susseguente arresto, di cui ha raccontato i dettagli: “Io non ho fatto cattive frequentazioni, ho sempre seguito i consigli di mio padre, però frequentando cene, persone, in un momento di fragilità ho avuto anch’io la curiosità, non parlo di vizio perché non è stato così. Ci sono rimasta in mezzo, hanno lasciato in casa mia una busta e mi sono ritrovata le forze dell’ordine in casa che hanno trovato una certa sostanza e di un quantitativo che non era quello che mi hanno scritto. Mi hanno arrestata, perché era quella la procedura, poi sono state fermate le persone realmente colpevoli che hanno chiarito che io non c’entravo nulla con quel possesso.”

Nadia Rinaldi e il rapporto con i suoi ex

Per Nadia Rinaldi, in quel periodo “Il dolore più grande è però stato la mia famiglia e per il pubblico. Mia mamma l’ha scoperto in televisione e non è stato facile”. L’attrice ha però concluso parlando di suo figlio e del rapporto con i suoi ex mariti: “Sono una mamma single. Col papà di Riccardo ho un bellissimo rapporto e sto cercando di recuperare anche il rapporto col papà di Francesca, io sono una pacifista e non si può essere rancorosi con chi ti ha dato un fiore come un figlio.”











