La puntata odierna de La Volta Buona si apre con un tema che sicuramente avrà fatto piacere a chi nel corso di queste festività si è dato alla pazza gioia tra leccornie e piatti prelibati: le diete. Tra i vari ospiti in studio anche la grande Nadia Rinaldi, attrice e personaggio televisivo più che amato. Incalzata da Caterina Balivo, ha raccontato il recente percorso che l’ha portata a perdere ben 80 kg precisando però di non essere andata sotto ferri prettamente per ridurre il peso in eccesso.

“L’intervento chirurgico c’è stato perchè avevo un problema di tiroide che non si poteva operare; quindi non è stata una operazione allo stomaco, anche perchè non avevo problemi di alimentazione”. Inizia così Nadia Rinaldi raccontato dell’operazione subita a causa della sua patologia e che è stata il primo passo verso la perdita di ben 80 kg. Ho sempre avuto uno stile di vita molto rigoroso a tavola, facendo anche tanto sport. Sono intervenuti sull’intestino accorciando la parte assorbitiva… Io comunque non mangio zuccheri, bevande gassate; oggi sono diventata intollerante alla pasta”.

Nadia Rinaldi a La Volta Buona: “Con i kg in meno ma sono sempre io…”

Ultimato il discorso sulla perdita di peso, Nadia Rinaldi ha potuto osservare alcune immagini del passato relative alla propria carriera. Una voce incredibile, una simpatia disarmante; doti che chiaramente sono ancora il baricentro del suo talento istrionico. “Se mi manca la Nadia di prima? Forse la solarità e la spensieratezza, mi faccio molta tenerezza e poi mi dico: ‘Quanto ero brava’”. L’attrice ha poi aggiunto: “La voce è rimasta? Certo, agli incontri di lavoro sono tutti un po’ sconvolti per il fatto che mi ricordano con i kg in più. Ovviamente però non ho perso la capacità di recitare, cantare, ballare, sono sempre io”.