Nadia, Sonia, Laura, sorelle Gabriel Garko e nipote Cristina/ “La gente guardi oltre”

Gabriel Garko: “Le mie sorelle? Sono un po’ pazze”

Gabriel Garko e le sue sorelle Nadia, Sonia e Laura hanno regalato momenti di grande spasso e tenerezza a Ballando con le Stelle 2022. Nel corso della prima finale, l’attore torinese ha dimostrato di aver costruito un legame solido e autentico con la sua famiglia, inclusa l’amata nipote Cristina. “Ho trascorso un’infanzia bella grazie a delle sorelle un po’ pezze“, ha raccontato lui in una bella clip trasmessa su Raiuno. “L’universo femminile è particolare, con le mi sorelle ci siamo sempre voluti bene ma non sono mai stato il preferito. Abbiamo costruito un bellissimo rapporto. Il problema maggiore era il bagno, avere tre femmine che lo occupavano mi costringeva ad aspettare ore e ore“, ha ricordato ancora divertito Gabriel, che è grato nei loro confronti per averlo cresciuto con determinati valori.

Ballando con le stelle, chi é il vincitore?/ I bookmakers: Ema scalza Garko e Egger..

“Nella mia famiglia è normale parlare di tutt’altro rispetto a quel che faccio e questa normalizzazione ha fatto bene alla mia carriera. La famiglia tua ti dà quello che sei e se sei orgoglioso di come sei è anche grazie alla tua famiglia”, continua Gabriel.Le sorelle Nadia, Sonia e Laura, dal canto loro, dicono di aver scoperto un “nuovo fratello” a Ballando con le Stelle 2022 e sperano che anche il pubblico possa accorgersene: “Abbiamo scoperto un nuovo Gabriel, è bravissimo a fare quel che fa, la gente non riesce a vedere oltre…”.

Ballando con le stelle, Gabriel Garko vincitore? / La finale con Ema e Alessandro...

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA CLIP SU RAIPLAY CON LA SORPRESA DELLE SORELLE DI GABRIEL GARKO

Gabriel Garko e la prova d’amore delle sue sorelle Nadia, Sonia e Laura a Ballando con le Stelle 2022

Nadia, la sorella più grande, viene definita da Gabriel Garko come “il maschiaccio di famiglia”. “Ti voglio bene per tutti i pannolini che ti ho cambiato…”, gli ricorda lei. “Io sono Sonia, la seconda sorella più grande e gli voglio bene perché ha un gran cuore”, spiega. Garko la definisce un po’ “mistica e adoratrice degli animali”. Infine ecco Laura, la sorella più piccola: “Siamo più vicini di età e ho sempre voluto proteggerla”, spiega l’attore, mentre lei gli dichiara tutto il suo amore: “Ti voglio un gran bene per tutti i giochi che abbiamo fatto insieme”.

Rosalinda Cannavò: "Gabriel Garko? Ecco com'è iniziata la finta relazione"/ "Io ero fidanzata, ho sofferto…"

All’uniscono, poi, le sorelle ribadiscono il motivo per cui hanno deciso di accettare l’invito televisivo: sostenere Ganriel. “E’ la prima volta che andiamo in televisione. Siamo qui per sostenerlo e lo facciamo con grande piacere, specialmente dopo l’infortunio. Balleremo per lui…“, hanno evidenziato orgogliose le sue sorelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA