Nadia Toffa come sta/ Haters “giocano” a Fantamorto: “Quanto ti resta?”, l’appello

Come sta Nadia Toffa? Se lo chiedono i suoi fan, che stanno riempiendo di preghiere e appelli le sue pagine social. L’inviata de “Le Iene” non dà sue notizie ormai da un mese, quindi il timore è che le sia successo qualcosa o che addirittura le sue condizioni di salute siano peggiorate. Da tempo infatti Nadia sta combattendo una delicata battaglia contro il cancro. Anche colleghi si interrogano su questo silenzio e sperano che possa presto rassicurare tutti. «Spero che la meravigliosa @NadiaToffa ci possa raccontare presto col suo bellissimo sorriso come sta trascorrendo l’#estate», ha scritto ad esempio la giornalista Anna Villani su Twitter. Inoltre, ha ricordato che i profili social non vengono aggiornati dal primo luglio. «Nadia ci manchi e ti stiamo aspettando. #TiVoglioBene», ha aggiunto Villani. Ma purtroppo sui social non ci sono solo preghiere e messaggi di speranza, oltre che appelli a “Le Iene” affinché diano qualche notizia sulle condizioni di Nadia Toffa.

NADIA TOFFA COME STA, HATERS “GIOCANO” A FANTAMORTO

Non possiamo non segnalare cosa sta accadendo su Internet attorno al silenzio di Nadia Toffa. Se da un lato c’è quella parte di utenti che sfruttano i social per far sentire solidarietà e affetto, dall’altro ce ne sono alcuni che approfittano dell’occasione per mettersi negativamente in mostra. Ci riferiamo ai cosiddetti “haters” che fanno circolare fake news sulla sua morte, ma anche a chi arriva ad offenderla. E non a caso sul motore di ricerca Google tra i primi risultati digitando Nadia Toffa escono “Nadia Toffa morta”. E poi c’è l’ultimo delirio del web, il Fantamorto. È una sorta di gioco iettatori nel quale vince chi indovina quante più persone muoiono in un determinato arco temporale. C’è chi lo definisce un gioco divertente, chi invece ritiene che sia semplicemente goliardico, noi preferiamo prendere le distanze, soprattutto da chi anziché restare in silenzio si lascia andare a commenti del tipo: «Dai Nadia quanto ti resta ancora?! Ho bisogno di punti al Fantamorto!!!».

