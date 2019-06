Nadia Toffa compie 40 anni/ La lotta al cancro continua: “Le mie difficoltà…”

Nadia Toffa festeggia oggi i suoi 40 anni, gli ultimi due dei quali li ha passati a combattere conto il cancro che le ha tirato fuori la forza e la grinta della guerriera che tutti conosciamo anche grazie al suo lavoro come inviata de Le Iene. In questi mesi sono tanti coloro che le sono stati accanto e non sono nella vita reale, dove in primis sono i suoi genitori e i suoi amici a starle vicino, ma anche via social. Ai suoi fan Nadia Toffa racconta le novità nella sua lotta al cancro parlando della chemioterapia alla quale ancora si sottopone ma parlando anche della fisioterapia e delle novità della sua vita privata a cominciare dal suo ritorno all’essere single. I fan apprezzato, ringraziano, la appoggiano e oggi la festeggiano augurandole il meglio per gli anni che verranno e una pronta guarigione.

IL MESSAGGIO DI NADIA TOFFA

Proprio qualche ora fa, Nadia Toffa ha usato Instagram per pubblicare una sua nuova foto e scrivere: “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore. ❤️ N“. I fan hanno apprezzato il suo pensiero e si sono subito mobilitati per farle gli auguri al meglio così come hanno fatto gli amici vip da Biagio Antonacci a Valeria Marini (con i suoi auguri stellari), da Nek a Simona Ventura a Juliana Moreira che scrive: “Auguri Cara Nadia 🎂 che la tua giornata sia piena di affetto ed amore”. Sarà una giornata speciale per Nadia Toffa? Lo speriamo davvero per lei e tutti coloro che la amano.

