Nadia Toffa e i nonni felici/ Nei servizi l’affetto per gli anziani: “La genetica…”

Nadia Toffa e la grande attenzione per i nonni, gli anziani. Siamo abituati a ricordare la giornalista mentre parlava della forza che ha tratto dai bambini nella sua battaglia contro il cancro. Ma la conduttrice de “Le Iene” ha riservato attenzione, anche nel suo lavoro, agli anziani. Mentre arriva la notizia della morte della nonna, che apre un’altra ferita nella sua famiglia, ci piace ricordare di quando si è occupata di longevità per la celebre trasmissione. «Lei è Emma, la persona più vecchia al mondo….ha la bellezza di 116 anni. Stasera alle iene parlerò di #longevità abbinata a una #dieta particolare, #elisir di #lungavita», scrisse in un vecchio post su Instagram. Quello della longevità peraltro era un tema che Nadia Toffa conosceva bene perché sua nonna Maria era nota a tutti per essere la donna più anziana del paese dove viveva. Era infatti nata a Braone nel 1992 e si era trasferita a Cerveno per sposare l’uomo della sua vita.

NADIA TOFFA, I NONNI FELICI E LA LONGEVITA’

Abbiamo avuto modo di apprezzare Nadia Toffa per i suoi servizi sulla Terra dei Fuochi, su Taranto e i bambini morti di tumore o in lotta contro esso. Ma la giornalista si è mostrata sensibile anche nei confronti dei “nonni” e delle battaglie degli anziani. Nel 2015, ad esempio, Nadia Toffa raccontò di oltre 69mila persone centenarie concentrate soprattutto a Okinawa, in Giappone. Parlò quindi di Foxo3, un gene buono che aiuta la longevità. E parlo di quanto sia più probabile vivere a lungo grazie ad un’alimentazione sana e una vita attiva. Buon metabolismo, relazioni sociali e una mentalità positiva sarebbero gli ingredienti, secondo appunto quantto raccolto da Nadia Toffa (clicca qui per il video del servizio). «Nonni ancora felici e forti a 100 anni! Stile di vita vince davvero su genetica? Mi piace credere che sia così», scriveva su Twitter la conduttrice de “Le Iene”. Visto che l’Italia è il paese con il maggior numero di “nonni”, di ultracentenari, in Europa, per uno dei suoi ultimi servizi intervistò Valter Longo, biogerontologo ed esperto di longevità.

Nonni ancora felici e forti a 100 anni! Stile di vita vince davvero su genetica? Mi piace credere che sia così pic.twitter.com/Qk4hHEBhEB — Nadia Toffa (@NadiaToffa) October 19, 2015





