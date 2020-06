Nadia Toffa, il 10 giugno avrebbe compiuto 41 anni/ “Resta un punto di riferimento”

Pubblicità

Domani Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni domani. Il 10 giugno è infatti il giorno in cui l’amata inviata de “Le Iene” è nata. Lo ricorda oggi Mediaset, che ha voluto rendere nuovamente omaggio alla giornalista bresciana morta il 13 agosto 2019 dopo aver a lungo combattuto contro il cancro. Ma il ricordo di Nadia Toffa è vivo anche tra i suoi colleghi, perché resta un punto di riferimento per loro. Lo confermano le parole di Veronica Ruggeri, che conduce il programma di Italia 1 insieme a Nina Palmieri e Roberta Rei proprio dopo la morte di Nadia Toffa. In una recente intervista a DiPiùTv ha raccontato di essersi ispirata alla giornalista bresciana agli inizi della sua carriera. «È sempre stata un punto di riferimento per me, come donna e come amica, ma anche come professionista». Veronica Ruggeri ha anche detto di aver provato una profonda ammirazione per Nadia Toffa: «La guardavo lavorare e cercavo di imparare il più possibile». E come lei, così hanno fatto i colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme.

NADIA TOFFA, GLI INIZI E LA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Il 13 agosto 2019 sarà trascorso un anno dalla morte di Nadia Toffa. Un anno in cui è cambiato tutto. «Niente per noi sarà più come prima. Ciao Nadia», così l’avevano salutata i colleghi de “Le Iene” dando la tragica notizia con un post social che fece subito il giro dei social. Tanti furono i messaggi di cordoglio, immenso il dolore per una grande perdita. Nadia Toffa approdò a Le Iene nel 2009. Aveva 30 anni e si era laureata a Firenze in Lettere. Le prime apparizioni in tv con emittenti locali di Emilia Romagna e Brescia. Poi la grande chance, prima come inviata e dal 2016 come conduttrice. La giornalista ha legato il suo nome a quello della trasmissione attraverso molte inchieste. Si è occupata della Terra dei fuochi e dell’Ilva di Taranto, ma anche di cyberbullismo e di false cure contro il cancro. Il 2 dicembre 2017 il malore che le ha permesso di scoprire di avere il cancro. Così è cominciata la sua lunga battaglia. Ad un certo punto pensava di avercela fatta, poi la recidiva e il peggioramento delle condizioni fino alla morte che ha lasciato un grande vuoto non solo a “Le Iene” ma più in generale nella tv italiana.



