“Nadia Toffa stron*a anche da morta”/ (Ex) psicologo omofobo choc “So io chi era…”

Tiziano Tubertini torna all’attacco di Nadia Toffa. Neppure la morte della conduttrice tv de “Le Iene” ha fermato l’ex psicologo, in passato al centro di molte polemiche per le sue dichiarazioni su omosessuali e terapie riparative. In questi giorni, invece, è tornato a far parlare di sé per alcuni commenti su Nadia Toffa. «Per me Nadia Toffa era una str**za e lo rimane anche da morta», ha scritto su Facebook. E poi ha proseguito commentando: «Lo sapevo io chi fosse. Era una str**nza che denigrava le sentinelle in piedi. Lo sono stato anche io e per un pelo non mi sono preso gli sputi di quelle teste di ca**o dei suoi amici di Bologna». Gli screen sono stati riportati da Bitchyf. Per chi non lo conoscesse, Tiziano Tubertini è il “fondamentalista” radiato dall’Ordine degli psicologi perché sosteneva di poter “curare” i gay. Vicino al movimento di Adinolfi, ha vomitato insulti pesanti e gratuiti contro Nadia Toffa. E questo a conferma di quanto l’ondata di cattiverie degli haters non si fermi purtroppo neppure di fronte alla morte della giornalista bresciana.

Tiziano Tubertini fece parlare di sé non solo per la sua ideologia anti-gay, ma anche per gli attacchi rivolti a chi non la pensa come lui. Accadde con Famiglie Arcobaleno, a cui augurò – sempre su Facebook – di finire nei forni crematori. Anni fa è stato radiato dall’Ordine degli psicologi per le sue frasi naziste contro le persone LGBT e perché sosteneva le terapie “riparative”, considerate invece nocive dalle principali associazioni internazionali di medici, psicologi e psichiatri. All’epoca minacciò di continuare a esercitare la sua professione in maniera abusiva usando la partita iva nelle fatture. Nacque un’iniziativa social, “Se siamo la sconfitta per l’umanità #scomunicatecitutti #excommunicateusall”, a cui si poteva aderire con una foto, uno stato, un video, un comunicato, usando appunto quegli hashtag. Ora Tiziano Tubertini torna alla carica offendendo la memoria di Nadia Toffa.

