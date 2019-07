NADIA TOFFA TORNA SU INSTAGRAM/ Foto, rompe il silenzio dopo 20 giorni di buio social

Nadia Toffa è tornata su Instagram: attenzione, non che la conduttrice avesse mai annunciato il suo addio al mondo dai social, ma dopo 20 giorni di assenza era lecito per i fan domandarsi cosa fosse successo alla loro beniamina. D’altronde è inutile negarlo: la preoccupazione per le condizioni di salute della conduttrice de “Le Iene”, da tempo impegnata in una difficile lotta contro il tumore, aveva portato molti a farsi qualche domanda. Per quale motivo la giornalista, da sempre portata a condividere con i fan anche i momenti più difficili, ad esempio quelli delle cure fatte di stressanti sedute di chemioterapia, era sparita dai radar? Che dietro l’assenza di Nadia Toffa dai Instagram si celasse un peggioramento delle sue condizioni? Domande che tuttora non trovano risposta, ma è bastato uno scatto per metterle da parte. Nadia è tornata.

NADIA TOFFA TORNA SU INSTAGRAM

La Toffa ha fatto capolino su Instagram con uno scatto pubblicato alle 14:07 di oggi, lunedì 1 luglio 2019, in compagnia del suo amato cagnolino. Nella foto la conduttrice del programma di inchieste di Italia Uno viene ritratta sorridente mentre seduta sul divano abbraccia il suo cucciolo. Queste le parole scelte da Nadia a commento di questa immagine di vita quotidiana:”Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti. N”. L’ultimo intervento risaliva al 20 giugno, quando Nadia aveva rivolto un appello ai suoi followers:”Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”.

NADIA TOFFA, IL COMMENTO DEI DEI FAN

Da quando Nadia Toffa ha pubblicato la foto insieme al suo amato cagnolino i fan hanno letteralmente preso d’assalto il suo profilo Instagram. Nemmeno 30 minuti dopo la pubblicazione dello scatto, l’immagine della presentatrice de “Le Iene Show” ha ottenuto oltre 25mila cuoricini da parte dei sostenitori che non mancano di farle sentire il loro appoggio nella battaglia più complicata della sua vita. Si possono leggere in questi minuti moltissimi messaggi di sostegno e incoraggiamento:”Come stai Nadia? Spero bene…. su internet si leggono notizie false perché c è molta cattiveria ma io volevo saperlo da te. Ti auguro tutto il bene di questo modo e ti sono molto vicina!”, scrive una sua sostenitrice. Nadia deciderà di soddisfare le richieste dei fan aggiornandoli sulle sue condizioni di salute?





