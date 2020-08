Naike Rivelli contro Celentano/ “Grazie a Ornella Muti sei famoso come attore”

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha sferrato un durissimo attacco ad Adriano Celentano sui social. Dalla sua pagina ufficiale di Instagram l’attrice ha voluto chiarire alcune cose sul flirt che la mamma e il Molleggiato hanno vissuto durante le riprese del fortunatissimo film “Il Bisbetico Domato”. In realtà una certa complicità tra Ornella Muti e Adriano Celentano era scoppiata già nel 1981 durante le riprese del film “Innamorato Pazzo”, ma solo durante le riprese del film “Il Bisbetico Domato” la stampa comincia a mormorare di un’ipotetica relazione clandestina tra i due. In realtà per tantissimo tempo questa storia non è mai stata confermata finché nel 2014 è stato proprio il Molleggiato a confermare il flirt nonostante all’epoca lui fosse sposato con Claudia Mori e la Muti fosse impegnata con Federico Fachinetti. La confessione di Celentano non è stata accolta bene dalla Muti che avrebbe preferito essere avvisata prima di lanciare la bomba. Sta di fatto che a distanza di tempo è stata proprio la figlia di Ornella Muti a tornare sulla vicenda dopo la pubblicazione di un pezzo su Di Lei Magazine in cui si parla del tradimento Mori-Celentano.

Naike Rivelli contro le “presentatrici televisive che fanno gossip trash tv” e Celentano

Prendendo spunto da questo articolo, Naike Rivelli si è chiesta come replicheranno i coniugi Mori-Celentano per poi scrivere: “vi dico io quale sarà la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa”. Non solo, la figlia di Ornella Muti ha proseguito puntando il dito contro il Paese definendolo: “corrotto, classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti” e lanciando una velata frecciata ad un certo tipo di televisione: “presentatrici televisive che fanno gossip trash tv” e al “giornalismo non imparziale”. Sul finale poi la Rivelli ha avuto da ridire anche sulle influencer: “ignorano appelli importanti da altre donne”, ma ecco che a sorpresa arriva la batosta indirizzata proprio a Celentano. “Caro Adrian, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei ti ha reso noto come attore in tutto il mondo?” ha detto Naike sollevando un nuovo polverone mediatico.



