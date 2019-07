Naike Rivelli è fidanzata?/ Foto: nella vasca da bagno con un uomo misterioso

Naike Rivelli si è fidanzata? A scatenare i rumors sulla vita privata della figlia di Ornella Muti è una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Naike. Nello scatto in questione, infatti, sono immortalate le gambe della Rivelli e quelle di un uomo misterioso. “Love”, si legge nella didascalia sotto il post, ma chi è l’uomo che ha diviso la vasca da bagno con la Rivelli? Una domanda a cui è difficile rispondere. Naike, infatti, ha taggato la madre Ornella Muti, Paola Barale e un’amica, ma nessun tag al profilo di un uomo. I followers, così, si chiedono se Naile abbia finalmente trovato l’amore. Per il momento, tuttavia, la Rivelli non ha alcuna intenzione di rispondere preferendo lasciare i fans nell’incertezza.

Naike Rivelli è fidanzata? “Dopo l’ennesimo sbaglio…”

Sempre schietta e sincera, Naike Rivelli, sicuramente, informerà i followers qualora avesse ritrovato l’amore. La presenza di un uomo al suo fianco sarebbe comunque una novità per la figlia di Ornella Muti che, in un’intervista riasciata ai microfoni di di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio lo scorso gennaio, aveva confessato di non fare sesso da due anni anche se aveva da poco conosciuto una persona che le interessava. “Ho un interesse per una persona ma non è ancora successo niente. Non faccio sesso da due anni. Sono rimasta talmente stranita dalla mia ultima storia che mi sono proprio alienata. Al punto che ero arrivata a pensare che forse non avrei mai più provato qualcosa. Senza sesso si vive bene” – aveva raccontato per poi spiegare di non voler più commettere errori in amore – “E’ importantissimo trovare un equilibrio. Mi sono spaventata, sto diventando grande, dopo l’ennesimo sbaglio affettivo ho detto basta. Mi sono presa un attimo solo per me. Un attimo che è durato tanto. Adesso è arrivata una persona con cui ho stretto un’amicizia e con cui sto ricominciando a sentire delle emozioni”. La persona giusta con cui cominciare una nuova storia, dunque, è arrivata?





© RIPRODUZIONE RISERVATA