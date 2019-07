PAOLA BARALE/ “Figli? non mi mancano”, “Raz Degan? Predica bene e razzolare male”

Paola Barale torna in tv nella nuova puntata di “Non disturbare“, il programma di interviste condotto da Paola Perego nella seconda serata di Rai1. Questa settimana la Perego è pronta ad incontrare in una camera di albergo la showgirl italiana pronta a raccontarsi tra vita professionale e privata. Parlando della vita privata è impossibile non ricordare Raz Degan, l’ex compagno con cui ha vissuto una storia bellissima e lunghissima. Una relazione terminata lasciano però un pò di amaro in bocca alla bellissima Paola che, durante l’ospitata a Domenica In, ha detto: “L’amore deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano”.

Paola Barale su Raz Degan: “Le cose si dimostrano”

La conduttrice e showgirl parlando proprio di amore e dell’ex compagno Raz Degan ha voluto commentare le sue recenti dichiarazioni. “Ma lui dice che sei l’unica donna della sua vita…” le fa notare Mara Venier, ma la Barale replica decisa: “le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”. Nonostante tutto però Paola conserva ancora oggi un bellissimo ricordo di Raz: “mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire il mondo. Mai stata così felice come quando ero con lui”. A chi le domanda se oggi ha un uomo nella sua vita risponde: “non ho il moroso e non lo voglio. Ma chissà, magari domani giro l’angolo e cambio idea”.

Paola Barale e i figli: “non mi mancano”

Paola Barale, sempre a Domenica In da Mara Venier, si è lasciata andare in un lunga intervista – confessione parlando della famiglia e anche dei figli non avuti. La showgirl parlando proprio di famiglia e amore non ha alcun dubbio: “i miei genitori sono l’esempio, mi hanno dato delle belle basi. Stanno ancora insieme. È bello averli tutti e due”. Poi la conduttrice parla di figli e della scelta di non averne avuti; una scelta che oggi vive senza rimpianti. “I figli? No,sinceramente non mi mancano. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera. La libertà è bellissima, non devo rendere conto a nessuno”.

Paola Barale pronta per la Talpa?

Paola Barale è pronta a tornare alla guida de La Talpa, il reality show condotto da Paola Perego e poi archiviato da Mediaset. A parlare di un possibile ritorno in tv del programma è stata proprio la padrona di casa di “Non disturbare” che durante l’intervista realizzata a Paola Barale ha parlato di questa possibilità. “Sarei pronta a rifare La Talpa, anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale, come ha dichiarato lei stessa nell’intervista a Non disturbare. Il programma si basa molto sulla detection. Oggi, con l’esplosione del crime in tutti i settori, la trasmissione sarebbe meravigliosa, puntando tutto sul giallo” ha detto la Perego. Quindi le due Paole, Perego e la Barale sono già pronte, manca solo qualcuna che la produca”. Chissà che le due Paola non possano tornare insieme in tv alla guida del programma televisivo trasmesso nel 2004 su Italia 1 e nelle successivi edizioni su Rai2.



