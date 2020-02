Naike Rivelli ex di Yari Carrisi/ Lui “Il s*sso con lei? Non abbiamo mai fatto orge!”

Naike Rivelli è l’ex fidanzata di Yari Carrisi, ospite questa sera a “Rivelo”, la trasmissione in onda su Real Time e condotta dall’ex ballerina di “Amici” Lorella Boccia. Nel corso dell’intervista c’è stato spazio per parlare anche del loro rapporto amoroso, ormai archiviato, ma che per settimane, in passato, ha tenuto banco sui principali rotocalchi di gossip nazionali. Il figlio di Al Bano e Romina Power si è lasciato andare ad alcune confessioni hot: “L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli… e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo… Naike praticava il s*sso aperto? Se mi state chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darvi”. Un rapporto dunque all’insegna della esclusività di coppia, dunque, quello tra Yari Carrisi e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che durante il reality al quale aveva partecipato con Yari era rimasta incinta di quest’ultima, salvo poi, purtroppo, perdere il bambino per via di un aborto spontaneo. Un’esperienza devastante e negativa, che ha segnato inevitabilmente i due ex innamorati.

NAIKE RIVELLI, EX FIDANZATA DI YARI CARRISI “SANREMO? UNA FARSA”

Peraltro, durante il Festival di Sanremo 2020, Naike Rivelli, ex fidanzata di Yari Carrisi, non si è risparmiata sui social, pubblicando post polemici contro la kermesse canora condotta da Amadeus e terminata con il successo in finale di Diodato davanti a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari. Proprio in occasione della serata inaugurale della manifestazione, la figlia di Ornella Muti ha scritto parole forti e di protesta contro l’evento che ogni anno caratterizza e paralizza la cittadina del Ponente ligure, celebre per i suoi fiori e per le sue palme. Riassumendo, Naike Rivelli sostiene che il Festival di Sanremo sia tutta una farsa, tesa a far spiccare i raccomandati, i figli di papà e i giovani provenienti dai talent show condotti da Maria De Filippi, peraltro impersonata proprio da Fiorello in occasione della seconda serata, con tanto di intervento telefonico in diretta di Queen Mary. Frecciate che poi sono state addirittura reiterate nel tempo; infatti, domenica 9 febbraio, calato il sipario sul palco del teatro “Ariston”, Naike ha esultato sui social network, sottolineando che la farsa era finalmente terminata.

