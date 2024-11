Naike Rivelli, chi è e carriera della figlia di Ornella Muti: le esperienze nel cinema

Oggi pomeriggio va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona, il talk condotto da Caterina Balivo: tra le ospiti della conduttrice ci sarà anche Naike Rivelli, che coglierà l’occasione per ripercorrere la sua carriera e, forse, soffermarsi anche sulla sua sfera familiare e sentimentale. Nata a Monaco di Baviera nel 1974, è un’attrice e cantante nota per essere la figlia di Ornella Muti, una delle più celebri e amate attrici italiane e vincitrice di numerosi premi.

In carriera Naike Rivelli ha seguito le orme della madre, avvicinandosi sin da bambina al mondo della recitazione e debuttando nel cinema a soli 8 anni, nel film di Steno Bonnie e Clyde all’italiana del 1983, proprio al fianco della mamma. In età adolescenziale, a 16 anni, ha invece preso parte al film di Ettore Scola Il viaggio di Capitan Fracassa del 1990; hanno fatto poi seguito altri ruoli negli anni 2000 come nel film del 2001 di Carlo Vanzina South Kensington e in Benvenuti al Sud di Luca Miniero del 2010.

Naike Rivelli, da attrice a cantante pop: tra cinema, tv e musica

Naike Rivelli non ha acquisito successo e popolarità soltanto al cinema, ma anche in televisione, dove nel 1998 recitò nella miniserie Il conte di Montecristo. Sempre sul piccolo schermo ha preso parte anche a diversi programmi televisivi; nel 1999 è stata conduttrice di Paperissima Sprint, mentre nel 2015 è stata tra le concorrenti del reality Pechino Express.

Una carriera poliedrica, che ha spaziato in ambiti differenti come il cinema, la televisione e anche la musica; Naike Rivelli ha infatti debuttato come cantante pop nel 2010 con il singolo I Like Men, utilizzando il nome d’arte Nayked e pubblicando successivamente il suo primo album Metamorphose Me.

