Naike Rivelli si sposa: “Temevo di invecchiare con mia mamma e invece ho incontrato un cavaliere impavido”

Naike Rivelli sposa il suo compagno Roberto Marzano. A darne l’annuncio è la diretta interessata tra le pagine di MowMag: “A cinquant’anni compiuti io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno. Sappiatelo. Ci tengo a raccontarvi la mia storia, perché magari può risvegliare in qualcuno la voglia di trovare l’amore quello vero e di non accontentarsi, come fanno in molti.” La figlia di Ornella Muti si è lasciata poi andare alle confidenze ed alle confessioni: “Avevo deciso di appendere il cuore a un chiodo, pensando di invecchiare felice e single accanto alla mamma altrettanto felice e single come me.”

A distoglierle dalle sue convinzioni, invece, sette anni fa è arrivato il futuro marito di Naike Rivelli Roberto Marzano che l’ha corteggiata per sei mei dimostrandosi diverso da tutti gli altri uomini che l’influencer ha avuto la sfortuna di incontrare negli anni scorsi e così piano piano è scoccata la scintilla. I due hanno moltissime cose in comune, lontani dal mondo dello spettacolo amano la natura e le cose semplici. Ed per questo che Naike ha voluto lanciare un messaggio per i single: “Non abbiate paura a stare soli. Ad aspettare. Meglio tutta la vita soli che male accompagnati o tristemente accontentati. Nella solitudine ci si ritrova. Ho aspettato anni prima che arrivasse il mio Roberto”

Chi è il futuro marito di Naike Rivelli, Roberto Marzano? La figlia di Ornella Muti l’ha descritto come un uomo molto riservato, concreto e gran lavorato che l’ha capita e supportata: “Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso”. Raggiante e felice la figlia di Ornella Muti ha, infine, rivelato come sarà il loro matrimonio: “Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a se stesso. Ovviamente sarà tutto blindato, ci saranno solo pochi amici, famigliari”.