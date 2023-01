Nainggolan alla SPAL?/ Calciomercato news, Cagliari in pole ma lo vuole pure De Rossi

Calciomercato news, Nainggolan alla SPAL con l’ex compagno della Roma

In questa finestra invernale di calciomercato arriva in maniera inaspettata la notizia riguardante la possibilità di vedere Radja Nainggolan alla SPAL. L’ex centrocampista di Roma ed Inter è attualmente svincolato dopo aver concluso prematuramente la sua avventura in patria con l’Anversa da cui è stato licenziato tra lo scorso novembre e dicembre a causa di alcuni comportamenti molto poco graditi alla dirigenza del club.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato contro l’Ascoli, il tecnico degli emiliani Daniele De Rossi ha commentato: “Questa non è la sede adatta per parlarne, è un discorso complesso. Lui è un giocatore che non ha nulla a che vedere con questa categoria. È un calciatore forte e senza squadra, quelli come lui li vorrei tutti. Lui è un ragazzo dal cuore gigante, mi piacerebbe averlo alla Spal o in qualsiasi altra squadra dovessi allenare in futuro. Radja si porta con sé altri discorsi che a tanti spaventano, a me no. Mi fido di lui. Non lo sento da un sacco di tempo, quelle legate al mercato sono questioni di cui si devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io mi concentro solo sul campo e sugli allenamenti”.

Calciomercato news: Radja Nainggolan alla SPAL, Cagliari permettendo

Se da un lato De Rossi non avrebbe alcun problema in merito ad eventuali problemi di disciplina che Nainggolan si porterebbe alla SPAL, dall’altra non bisogna nemmeno sottovalutare la posizione del Cagliari. I rossoblu stanno discutendo della possibilità di poter contare nuovamente sul belga per la quinta volta nella carriera del centrocampista da alcune settimane ed i sardi starebbero attendendo la risposta da parte del trentaquattrenne.

Mister Claudio Ranieri e mister De Rossi si contendono dunque un giocatore che potrebbe fare la differenza nelle rispettive rose ed aiutare i due club a quantomeno tentare di raggiungere la promozione nel massimo campionato.

