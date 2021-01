Nainggolan attacca Conte/ Radja: “Mi ha ferito: non apro polemiche. A Zaniolo dico..”

NAINGGOLAN ATTACCA CONTE: MI HA FERITO

Appena sbarcato in Sardegna, Radja Nainggolan, da poco tornato ad essere giocatore del Cagliari, torna a farsi sentire, non risparmiando attacchi e parole pesanti anche nei confronti dei suo ex allenatore Antonio Conte. In un’intervista esclusiva concessa al Corriere dello sport, il giocatore ex nerazzurro si è tolto forse qualcosa di più del classico sassolino dalla scarpa e raccontando della sua deludente esperienza alla Benamata all’inizio di questa stagione 2020-21 ha affermato nei confronti del tecnico pugliese: “In nerazzurro ho avuto un grandissimo tecnico, ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Non ho aperto polemiche a quei tempi, non lo faccio ora. Purtroppo è andata così”. Parole che evidenziano la grandissima delusione del giocatore belga, che di fatto con la maglia dell’Inter quest’anno ha messo da parte appena 42 minuti in campionato (ma vanno ricordati anche parecchi stop tra coronavirus e acciacchi muscolari). Tanta amarezza da parte di Nainggolan dunque ma anche voglia di guardare avanti e alla sua prossima avventura in Sardegna e al Cagliari, club dove pure l’anno scorso (sempre in prestito dall’Inter) aveva fatto molto bene: “Quando sono tornato i tifosi mi hanno festeggiato e a Cagliari non accade facilmente. Sono tornato nella città dove vivono le mie figlie, questa è stata una molla per me. Uno dei motivi più belli per cui lo faccio”.

NAINGGOLAN ATTACCA CONTE E SU ZANIOLO…

Nella lunga intervista concessa al Corriere dello sport, per Radja Nainggolan per non vi è solo spazio per l’amarezza per la sfortunata esperienza all’Inter con Conte, come pure impazienza di dare il massimo al servizio di Di Francesco al Cagliari: pure vi è spazio per una parolina o due sul gran caso che occupa le cronache di sport e gossip delle ultime settimane, ovvero Nicolò Zaniolo. Il giovane è nel pieno del vortice delle polemiche relative agli ultimi gossip sulla sua vita privata, in una situazione affatto chiara e serena, mentre si sta riprendendo anche dall’ultimo infortunio al ginocchio, subito a inizio settembre. Pur non conoscendolo personalmente, Nainggolan ha voluto comunque spendere due parole sulla vicenda, ammonendo lo stesso Zaniolo: “Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino. Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene”. Radja ha poi concluso: “Io non faccio il maestro di vita e non dò consigli. Ma l’unico modo che ha per rispondere è il campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca”.



