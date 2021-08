Nainggolan, patente ritirata/ Guida in stato d’ebbrezza e oltre i limiti ad Anversa

NAINGGOLAN, PATENTE RITIRATA IN BELGIO

Prima la frustrazione per non aver firmato con il Cagliari, poi la patente ritirata. L’estate di Radja Nainggolan non è certo delle migliori: il centrocampista belga è stato infatti fermato dalla polizia di Anversa intorno alle 4 della mattina di domenica, a causa di una guida al di sopra dei limiti di velocità. La pattuglia lo ha sottoposto all’alcol test, che ha dato valore positivo: non in maniera eccessiva, ma il tasso alcolemico nel sangue di Nainggolan era comunque leggermente al di sopra della norma. Immediata quindi è scattata la sanzione: a Nainggolan è stata ritirata la patente di guida. Quasi un paradosso: al ritorno in Belgio il centrocampista si era presentato ai nuovi tifosi come esempio da seguire, ma ha impiegato una settimana per infrangere le regole.

Ricordiamo che il Ninja aveva rescisso il contratto con l’Inter circa due settimane fa: sembrava tutto fatto con il Cagliari (la squadra che, dopo il Piacenza, lo ha lanciato nel grande calcio e lo aveva poi ripreso in prestito) ma poi, almeno secondo la versione dei fatti del calciatore, presidente e direttore sportivo non si sono più fatti sentire. Per Nainggolan è stata una beffa: sarebbe tornato in Sardegna al volo come dichiarato, invece la possibilità è sfumata e così la nuova tappa della sua carriera è l’Anversa, con rientro in patria. Giovedì la sua nuova squadra dovrà provare a ribaltare il 2-4 subito dall’Omonia Nicosia nell’andata dei playoff di Europa League, per un posto nella fase a gironi del torneo: a questo punto sarà anche interessante scoprire se Nainggolan sarà in campo, o se invece l’allenatore (o la società) deciderà per un’esclusione punitiva.

