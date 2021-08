Nainggolan ha rescisso con l’Inter/ Calciomercato, se c’è l’accordo torna a Cagliari

Radja Nainggolan ha rescisso il contratto con l’Inter. La società nerazzurra ha annunciato la risoluzione consensuale con il calciatore belga attraverso un comunicato ufficiale. L’entourage del giocatore, con a capo l’agente Alessandro Beltrami, ha trovato con la dirigenza dei campioni d’Italia un accordo per una buonuscita pari al 50% dello stipendio.

Calciomercato Inter/ Non solo Dzeko, in arrivo anche uno tra Correa e Zapata

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club”. Questo il breve annuncio diamantò dalla società. Il classe ’88 era stato acquistato dai nerazzurri nel 2018 per circa 38 milioni di euro, ma è riuscito a trovare poco spazio. Soltanto 41 partite ufficiali e 7 reti. In due occasioni, per questa ragione, è stato ceduto in prestito al Cagliari, squadra in cui ha esordito da giovane e in cui nel recente periodo ha militato da protagonista.

Kean all'Inter?/ Calciomercato news: Raiola porta in nerazzurro non solo Dumfries

Nainggolan ha rescisso con l’Inter: quale futuro?

Il futuro di Radja Nainggolan, dato che il giocatore ha rescisso il contratto con l’Inter, è adesso un rebus. Il destino, tuttavia, potrebbe condurlo ancora una volta proprio al Cagliari. Le 188 presenze totali collezionate finora potrebbero essere incrementate nella prossima stagione di Serie A. Per il belga, d’altronde, la Sardegna è ormai una vera e propria casa. Il centrocampista, da parte sua, non ha mai negato di essere profondamente legato alla piazza rossoblù e di volere continuare la sua avventura nell’isola. Anzi, aveva pubblicamente manifestato tale desiderio attraverso una lettera ai tifosi. In queste settimane si era ipotizzata, in tal senso, una possibile uscita di Nahitan Nandez al fine di fare spazio nel reparto. Le due operazioni, tuttavia, non sarebbero collegate.

Calciomercato Inter/ Dumfries si avvicina, Nandez litiga con il Cagliari

L’entourage del classe ’88 e la dirigenza del Cagliari si incontreranno nei prossimi giorni per definire i dettagli dell’accordo. Alla porta di Radja Nainggolan, in queste settimane, avevano bussato anche altri club, ma la decisione sembrerebbe essere già presa da tempo: per la fumata bianca è soltanto questione di tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA