Nancy Brilli, alla Mostra di Venezia non la fanno entrare/ “La chiave del cesso…”

Protagonista da anni del cinema italiano, Nancy Brilli ha vissuto una disavventura alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 che ha raccontato ai fans durante una diretta Instagram. L’attrice, giunta a Venezia per assistere alla proiezione del nuovo film di Mario Martone, non è riuscita ad entrare tornando così in albergo, alle nove di sera, nonostante l’invito e tutta la preparazione per l’outfit. “Capita che per fare trecento metri a piedi, non essendoci l’auto chissà perché, ci metti una vita perché ogni millimetro devi fare un selfie, e saluta zia, e un bacetto sl pupo in carrozzina… va da sè che la questione si fa piú lunga del previsto, e capitano fatti stravaganti… Vabbè, stasera decido che mi godo Venezia, che dà veramente spettacolo. Faccio bene a non prendermela?“, ha scritto in un post.

Poi, rientrata in albergo, attraverso una diretta Instagram, ha spiegato nei dettagli l’accaduto. L’attrice racconta di non aver trovato l’auto che l’avrebbe dovuta portare alla proiezione e di aver così fatto la strada a piedi. Nonostante i selfie scattati con i fans incontrati per strada, la Brilli riesce ad arrivare in tempo alla proiezione. Qualcuno, però, le dice che non può entrare.

Nancy Brilli, disavventura alla Mostra del cinema di Venezia 2021

Stando al racconto di Nancy Brilli, il problema avrebbe ostacolato l’ingresso alla proiezione del film sarebbe stato il suo arrivo a piedi e non in auto. “Vi ricordate quando vi ho parlato del potere di quelli che hanno la chiave del cesso? Hanno la chiave e non te la danno, hanno il potere. Ecco, quel potere fa sì che io stia qui adesso invece che a vedere il film. Una signorina mi ha detto ‘sta arrivando la signora del cerimoniale, nel frattempo se vuole può andare a fare il biglietto’. Le faccio notare che io il biglietto ce l’ho e mi risponde ‘va bene, però deve entrare da dietro’. Eh no, scusate ma da dietro ci entra tua sorella”.

L’attrice, così, stanca della situazione, ha deciso di rientrare in albergo raccontando tutto ai fans. Sotto il post pubblicato su Instagram, poi, ha ricevuto la solidarietà dei followers, ma anche quello dell’amica Sabrina Ferilli. “Fai bene a non prendertela. Ma è una cosa pietosa ciò che è successo“, scrive quest’ultima.





