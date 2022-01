Nancy Brilli: “Attrice? Sono ‘nata imparata’”/ “È proprio una cosa di budella…”

Nancy Brilli è intervenuta in qualità di ospite a “Il Caffè di Rai Uno” nella giornata di sabato 1 gennaio 2022. L’attrice, nel dialogo con Pino Strabioli, ha innanzitutto rievocato un interessante ricordo, ovvero quello del suo omaggio ad Anna Magnani, effettuato nel 2001 nel corso della trasmissione “Passo Doppio”: “Indossai il vero vestito di Anna Magnani – ha raccontato in diretta televisiva -. Ovviamente, non si poteva cucire. Era tutta una roba di spille che non mi potevo muovere, ma l’ho fatto”.

Ariete, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Terence Hill a Nancy Brilli che anno sarà?

Successivamente, parlando di rapporti di amicizia sul lavoro, Nancy Brilli ha rivelato che “in questo mestiere ci si sceglie, capita di trovarsi e capita anche di no”. Un’affermazione molto diplomatica, che lascia intendere come non sempre sia facile legare sul set con i colleghi e soprattutto con le colleghe, visto che le sue frasi sono scaturite da un interrogativo rivoltole e imperniato sulla solidarietà tra donne.

NANCY BRILLI MALATTIA: TUMORE DELL'OVAIO ED ENDOMETRIOSI/ "Mio figlio? Un miracolo"

NANCY BRILLI: “FECI CINQUE PROVINI PER VIA DI UNA SCOMMESSA”

Nel prosieguo della sua apparizione di fronte alle telecamere de “Il Caffè di Rai Uno”, Nancy Brilli ha raccontato di quanto sostenne ben cinque provini per lo spettacolo di Enrico Montesano ‘Se il tempo fosse un gambero’: “Furono tre di canto, uno di ballo, uno di recitazione. Li rifarei, certamente. In quel momento ero totalmente inconsapevole di cosa stesse succedendo, mi sentivo come Heidi. Avevo peraltro fatto una scommessa con un mio amico, il quale sosteneva che io non avrei mai avuto il coraggio di mettermi in gioco. Diciamo che, dalla mia, ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri”.

FRANCESCO MANFREDI, FIGLIO NANCY BRILLI/ "Molto equilibrato, più di me alla sua età"

Infine, una battuta sulla sua attività professionale: “Io sono un’attrice, non la faccio. Sono proprio ‘nata imparata’, mi viene proprio naturale, non potrei fare un’altra cosa. O meglio: posso fare tante cose collaterali, sono molto propositiva, non aspetto sul set che mi arrivi l’input del regista. È proprio una cosa di budella, la mia…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA