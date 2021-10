Nancy Brilli, la malattia: tumore dell’ovaio ed endometriosi/ “Addome ricucito dopo 8 interventi”

Nancy Brilli sarà ospite questo pomeriggio di “Verissimo” e c’è curiosità per il ritorno della bionda attrice negli studi del talk show di maggior successo delle reti Mediaset: infatti, come accaduto nella precedente ospitata e della chiacchierata avuta con Silvia Toffanin, la 57enne capitolina inevitabilmente tornerà a parlare, oltre che dei prossimi impegni professionali sul set, pure della propria vita privata, gli amori passati e presenti, e anche dei problemi di salute avuti in passato e di cui aveva avuto modo di parlare di recente.

Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ "Mamma? Grande, è stata pure un papà per me"

Come rivelato infatti negli tempi, cogliendo l’occasione di rispondere a delle critiche che i soliti odiatori social le hanno rivolto, alludendo a possibili interventi di chirurgia estetica e ai cosiddetti “ritocchini” (va ricordato che la Brilli è stata fidanzata per circa 15 anni con un nome molto noto in questo campo, ovvero Roy De Vita): anche per questo motivo l’attrice aveva dovuto scrivere un duro post su Facebook spiegando di non essere di plastica e anzi ricordando i problemi di salute avuti in passato, a partire dall’endometriosi fino al cancro, senza dimenticare una “ricostruzione dei legamenti del ginocchio destro” e le tante operazioni all’addome, “ricucito dopo ben otto interventi dell’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia della prima, e per finire un’operazione al seno”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ "All'inizio litigavamo pesantemente sul set, poi..."

NANCY BRILLI, IL “MIRACOLO” DI FRANCESCO DOPO ENDOMETRIOSI E CANCRO DELL’OVAIO…

“Vi ho resi tranquilli? Sicuramente aggiornati”: terminava così il suddetto post della Brilli in cui elencava tutti i guai fisici e le patologie con cui aveva dovuto combattere negli anni, spegnendo qualsiasi tipo di speculazione sul suo conto: in quel modo l’artista romana ha voluto far capire che i tanti interventi subiti non erano certo dettati da capricci o esigenze estetiche bensì proprio dall’endometriosi e dal cancro all’ovaio. Anzi, proprio a causa dell’endometriosi (un’anomalia delle omonime cellule presenti nella cavità uterina che si manifesta sovente come infiammazione cronica benigna), la diretta interessata aveva temuto di non poter avere figli, prima che arrivasse la lieta sorpresa di Francesco nel 2000.

Barbara Palombelli punzecchia Mastella/ "Eri il capo della Rai, mi hai licenziato!"

“Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile, ma ho avuto un figlio, il mio miracolo” ha avuto modo di dire Nancy Brilli durante una partecipazione a una puntata del “Maurizio Costanzo Show”: l’attrice ha infatti avuto la forza non solo di combattere e vincere due battaglie contro altrettanti tumori (prima quello che aveva reso necessario un intervento di asportazione di un carcinoma dell’ovaio, e poi al seno) ma anche di diventare mamma nonostante le probabilità non fossero certo alte. Oggi, a distanza di tanto tempo e dalle polemiche di cui sopra, il male è un lontano ricordo e quell’esperienza viene spesso evocata da Nancy con grande orgoglio, nonché con la soddisfazione di essere riuscita a diventare madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA