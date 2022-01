Nancy Brilli positiva al Covid/ Costretta ad andare in ospedale: “M’è presa brutta”

Nancy Brilli ha contratto il Covid-19 e non sta bene. A svelarlo, tramite i social, è stata la stessa attrice romana, che su Instagram ha aggiornato i propri follower sullo stato di salute dopo essere risultata positiva al virus. La donna, 57 anni, nell’ultimo periodo non se l’è di certo passata bene con alcuni guai fisici che l’hanno costretta allo stop forzato. Ora anche il coronavirus e una situazione non del tutto rosea per la showgirl che, a causa delle condizioni di salute non proprio ottimale, è stata anche costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

“Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba” ha scritto Nancy Brilli sui social, dove i follower hanno seguito passo passo la sua giornata partita con l’allarme della positività e poi proseguita con le cure ospedaliere. “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta” ha scritto Brilli, per sintetizzare il momento no vissuto nell’ultimo periodo con acciacchi e infortuni tutt’altro che di poco conto.

NANCY BRILLI POSITIVA, CORSA IN OSPEDALE

L’attrice romana Nancy Brilli, risultata positiva al Covid-19, ha documentato la propria giornata tramite delle stories Instagram. Dopo aver annunciato l’esito positivo del tampone, la showgirl 57enne ha pubblicato anche una foto che ha subito fatto suonare il campanello d’allarme. Il saturimetro infatti segnava 84, una percentuale di ossigenazione del sangue inferiore al parametro 94 di “tranquillità” che l’ha dunque portata a ricorrere alle visite mediche in ospedale prima che la situazione potesse peggiorare o addirittura precipitare.

Per tutte le stories Instagram Nancy Brilli non ha fatto che documentare delle ore di sofferenza e dolore. Presentatasi al pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma, l’attrice ha infatti dovuto subire sette prelievi arteriosi dolorosi, di cui alcuni non andati a buon fine, e sottoporsi ad una tac polmonare per scongiurare qualsiasi brutta deriva del virus in corpo. Dopo ore di attesa la 57enne è potuta tornare presso la propria abitazione e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul stato di salute proprio tramite i social.



