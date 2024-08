Nancy Pelosi non è mai stata impressionata e convinta dalla politica di Joe Biden e lo ha spiegato la stessa parlando con i microfoni di The New Yorker, intervista pubblicata ieri. Proprio per questo l’ex Speaker della Camera, esponente di spicco dei democratici, ha sperato fino in fondo che l’attuale presidente degli Stati Uniti potesse lasciare la candidatura alla Casa Bianca 2024, cosa poi effettivamente avvenuta.

“Non sono mai stata così impressionata dalla sua operazione politica”, le parole di Nancy Pelosi, che poi ha aggiunto: “Hanno vinto le elezioni, bravi. Ma la mia preoccupazione era: questo non riaccadrà, e dobbiamo prendere una decisione, il Presidente deve prendere la decisione”, riferendosi appunto al ritiro dalle presidenziali lasciando campo libero alla vice Kamala Harris. La 84enne politica di vecchio rango ha detto di aver provato frustrazione per la campagna elettorale di Joe Biden, ritenuta non all’altezza di quella del concorrente diretto, Donald Trump, nonostante la vittoria di quattro anni fa.

NANCY PELOSI: “SOLO DI BIDEN LA DECISIONE DI RITIRARSI”

Inoltre ha ribadito il fatto che la decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa alle elezioni di novembre è stata solo dello stesso presidente e di nessun’altro, anche se è chiaro che il clima attorno a lui fosse tutt’altro che sereno. Nancy Pelosi, ad esempio, aveva espresso privatamente le proprie preoccupazioni al presidente americano circa i sondaggi di giugno e luglio che davano l’attuale commander in chief in netto calo rispetto al suo sfidante repubblicano.

“Volevo davvero che prendesse una decisione per una campagna migliore, perché non stavano affrontando il fatto di ciò che stava accadendo”, ha continuato Nancy Pelosi che poi ha aggiunto: “Non potevamo vederlo andare a rotoli, perché Trump sarebbe diventato presidente e poi avrebbe preso la Camera. Immagina! Immagina come sarebbe stato! Be’, non dobbiamo immaginarlo. Abbiamo visto”.

NANCY PELOSI E LO SCAMBIO DI PRIGIONIERI RUSSA-USA

L’ex speaker della Camera ha spiegato che il suo unico obiettivo è quello di fare in modo che Donald Trump non rimetta più piede alla Casa Bianca precisando inoltre che la sua è stata una sorta di “missione di salvataggio” per un presidente che “ammirava profondamente”, citando a riguardo il recente scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Russia, con la liberazione del giornalista Evan Gershkovich, una missione che è stata portata avanti in un clima non proprio favorevole allo stesso Biden.

Il giornalista del The New Yorker ha quindi chiesto a Nancy Pelosi se continuerà a mantenere la sua amicizia con Joe Biden e lei ha replicato: “Lo spero. Lo prego. Lo piango, ci perdo il sonno”, chiaro indizio di quanto la stessa sia molto legata al presidente degli Stati Uniti uscente. Chissà se Kamala Harris riuscirà a far felice l’ex Speaker della Camera: di recente è stata data in vantaggio nei sondaggi, ma si tratta solo di un exploit iniziale o meno? Il prossimo step cruciale in tal senso saranno i dibattiti tv con Trump in programma nelle prossime settimane.