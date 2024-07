Joe Biden si ritira dalle elezioni presidenziali?/ Pelosi mostra sondaggi: “Non può vincere, deve lasciare”

Joe Biden potrebbe essere sempre più vicino ad accogliere l’ipotesi del ritiro dalle elezioni presidenziali. Soprattutto dopo la diagnosi di positività al Covid che lo ha costretto ad annullare i prossimi eventi pubblici della campagna elettorale in corso. Dalle ultime indiscrezioni pubblicate sui quotidiani Usa sembrava che il presidente avesse ceduto alle pressioni dei membri del partito democratico ammettendo di voler considerare la possibilità di rinunciare alla candidatura nel caso dalle valutazioni dei medici emergesse qualche condizione particolare di salute tale da impedirgli ulteriori affaticamenti.

Cina inaugura prima autostrada nel deserto a zero emissioni Co2/ Genera 5 milioni di KwH di elettricità verde

Tuttavia, anche nelle ultime ore ha continuato ad affermare che: “Nessuno dei miei colleghi mi ha mai detto chiaramente che non posso farcela“, aggiungendo: “Se qualcuno lo ammettesse probabilmente ci penserei“. Il commentatore politico e personaggio tv Bill O’Reilly ha dichiarato ieri in un’intervista a Newsnation che: “Il ritiro di Joe Biden è ormai inevitabile, e far subentrare al suo posto Kamala Harris rappresenterebbe l’unica possibilità che i democratici hanno di poter sconfiggere Trump“. Le opinioni a questo punto sembrerebbero tutte allineate nel consigliare a Joe Biden di farsi da parte e lasciare alla vicepresidente la corsa alle presidenziali.

Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue/ 401 voti: FdI e Lega contro, Verdi a favore

Joe Biden si ritira? Un terzo dei dem favorevole a sostituirlo con Kamala Harris, Pelosi sui sondaggi: “Non può vincere contro Trump”

Joe Biden, nonostante le continue pressioni per il ritiro dai membri del suo partito e dai finanziatori che sostengono la campagna elettorale sembrerebbe ancora voler proseguire per la corsa alle presidenziali contro Trump. Lo scorso martedì, come ha sottolineato la Cnn il presidente ha dichiarato in una intervista di sentirsi più in forma del suo avversario nonostante l’età. Dopo la diagnosi di Covid però qualcosa potrebbe cambiare. Anche l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi ha ammesso di fronte ai risultati degli ultimi sondaggi che danno una vittoria dei repubblicani come quasi certa, che “Joe Biden deve lasciare, perchè non può vincere“.

Attentato a Trump “Servizi segreti sapevano del rischio un'ora prima”/ “Avevano individuato il ragazzo”

I dettagli della conversazione privata telefonica sono stati pubblicati dalla Cnn che ha anche commentato il reportage affermando che la crisi in atto nei democratici potrebbe essere aggravata dall’atteggiamento di Joe Biden, e se dovesse continuare a non voler abbandonare la candidatura il partito potrebbe andare incontro a pericolose spaccature interne. Sono arrivati infatti a due terzi i membri totali favorevoli ad un ritiro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA