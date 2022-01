Nandez alla Juventus?/ Calciomercato, i bianconeri rinunciano al mediano del Cagliari

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI NAHITAN NANDEZ ALLA JUVENTUS

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi nel giro di poche ore e appare sempre meno probabile l’approdo di Nahitan Nandez alla Juventus. Il centrocampista del Cagliari, con cui ha un contratto fino al giugno del 2024, aveva già espresso l’intenzione di provare a vivere un’avventura lontano dai sardi la scorsa estate, quando era stato accostato con insistenza all’Inter ed in questa sessione di trattative si è parlato del possibile interesse anche di Milan, Roma e Lazio.

Tuttavia, per il ventiseienne uruguaiano sembra sempre più probabile che il suo futuro sia ancora in rossoblu. Nell’annata calcistica attualmente in corso Nandez ha collezionato 18 presenze totali tra campionato e Coppa Italia fornendo pure due assist vincenti per i suoi compagni ed il presidente Giulini nei giorni scorsi aveva sottolineato la sua importanza, indicando come improbabile una sua partenza a gennaio viste le difficoltà nel doverlo sostituire e l’intenzione di puntare sul suo apporto per raggiungere gli obiettivi prefissati.

CALCIOMERCATO NEWS: NANDEZ ALLA JUVENTUS NON SI FARA’

In questa ultima giornata di calciomercato stanno diventando sempre più deboli le chances di vedere Nahitan Nandez alla Juventus nonostante i rumors emersi recentemente. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero deciso di proseguire con gli elementi già presenti in rosa visto che stanno pure per abbracciare ufficialmente Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. La richiesta del Cagliari per il sudamericano erano di 3 milioni per il prestito a cui si aggiungono i 15 per il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, più altri 2 milioni di bonus.

