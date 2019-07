Nando Colelli, ex fidanzato Margherita Zanatta/ Wonder Woman è Lady Gaga (Ciao Darwin 7)

NANDO COLELLI DAL GRANDE FRATELLO 11 A CIAO DARWIN

Nando Colelli è forse uno dei volti più conosciuti di Ciao Darwin 7 e non solo per la sua presenza nella squadra della Carne, grazie alla quarta puntata del programma. Partecipa infatti al gioco ironico in seguito al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 11, svanito subito dopo aver concluso il reality e riapparso a sorpresa proprio nel salotto di Paolo Bonolis. Avremo modo di rivederlo in tv grazie alla replica di Ciao Darwin 7 prevista per questa sera, sabato 6 luglio 2019, una delle puntate più sorridenti della storia della trasmissione. Nando infatti sarà al fianco di Biagio Di Patta, un altro celebre concorrente della settima edizione, impegnati a portare a casa qualche punto per le rispettive squadre grazie alla Macchina del Tempo ed ai mitici anni Ottanta. I due dovranno affrontare una delle imprese storie di Michael Jackson, cercando di replicare il suo Moon Walk, prima di lanciarsi in un’improbabile partita a Twister e rispondere alle domande del conduttore. Purtroppo Colelli non spunterà solo nel gioco finale della puntata, ma si vedrà oscurato dal rivale che riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico, strappare diverse serate e far impazzire persino Bonolis. L’attenzione dei social tuttavia sarà diretta per lo più all’ex gieffino, riconosciuto subito dagli appassionati del trash.

NANDO COLELLI E IL SUO TRASCORSO NEI FILM A LUCI ROSSE

Nando Colelli ha preferito non svelare al pubblico di Ciao Darwin 7 il suo passato da gieffino, dato che si è presentato con orgoglio come attore di film a luci rosse. L’ex fidanzato di Margherita Zanatta non ha potuto di certo mostrare le sue qualità di professionista, ma il pubblico più attento ai contenuti per adulti lo ricorderà di certo al fianco di un’altra ex diva dello spettacolo osè, Sara Tommasi. Nel programma di Canale 5 però lo vedremo in panni più o meno sobri, data la sua volontà di indossare come costume di scena maglietta e slip bianco e neri. Con la sua parlata romanaccia, Colelli riuscirà ad indovinare la senape mentre affronta il gioco bendato, per poi cadere miseramente sul match indovina il personaggio famoso. Ancora immerso negli anni Ottanta, il concorrente scambierà infatti Wonder Woman per Lady Gaga, per poi lanciarsi in un’improbabile spiegazione sui bracciali della supereroina. “Sono dei poteri che riesce a… come Spiderman che lancia rete”, tentenna. Non va meglio nemmeno subito dopo, quando dovrà cantare una hit dell’epoca e ripeterne le parole con un inglese più che incerto. Anche per questo diventerà il bersaglio preferito del duo comico Actual, che con un video commento della puntata accenderà le luci su entrambi i protagonisti trash della serata. Clicca qui per guardare il video degli Actual su Nando Colelli.

