Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni/ Foto e annuncio: “Non è mai troppo tardi”

Naomi Campbell mamma per la seconda volta a 53 anni: il lieto annuncio

Naomi Campbell è ufficialmente diventata mamma per la seconda volta. La supermodella, 53 anni, ha annunciato il lieto evento attraverso un post su Instagram: “Non è mai troppo tardi per diventare madre”. La didascalia è accompagnata dall’immagine che vede la modella con il neonato in braccio e la manina della prima figlia che prende quella del fratellino.

Naomi Campbell ha annunciato l’arrivo del secondo figlio con queste parole: “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”. Ad oggi non è stato specificato il nome del nuovo arrivato come accaduto per la primogenita.

Naomi Campbell mamma bis: chi è il compagno?

Naomi Campbell ha sempre mantenuto grande riserbo sulla sua vita sentimentale e quindi non sappiamo se oggi ci sia un uomo al suo fianco. Nel maggio 2021, in un’intervista per British Vogue, Naomi Campbell raccontò che pochissime persone erano a conoscenza che stesse per arrivare la prima figlia: “Posso contare sulle dita di una mano le persone che sapevano che stavo per averla. Non è stata adottata. È mia figlia”. All’arrivo della prima figlia scrisse inoltre: “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio”.

