Naomi Campbell mostra per la prima volta la figlia/ “In futuro forse altri bimbi…”

La notizia era arrivata a sorpresa: Naomi Campbell, la top model per eccellenza, la pantera nera dei red carpet era diventata mamma. Con una discreta e tenera foto social in cui mostrava i piedini della sua bimba aveva annunciato al mondo intero un sogno diventato realtà. «Sono onorata di poter avere nella mia vita quest’anima gentile e non ci sono parole che possano descrivere il legame eterno che ci lega». Queste le parole della 51enne a corredo dello scatto. «Una piccola benedizione mi ha scelto come madre, non c’è amore più grande di questo». Una dolce attesa mai dichiarata. Una data di nascita mai resa pubblica (si sa solo che la prima foto social risale al maggio dello scorso anno).

Un padre senza identità anche se si mormora che Naomi stia crescendo la piccola al fianco di un uomo. Addirittura il nome della piccola è ancora assolutamente top secret. Ogni particolare della gravidanza, insomma, è avvolto nel segreto. Molti, in effetti, hanno parlato di adozione ma l’ipotesi è stata smentita dalla stessa Campbell. La stessa 51enne dice di poter contare su una mano il numero di persone che sapevano della sua attesa. E gli amici veri della top, facendo scudo, dicono solo che non è stata una decisione improvvisa ma qualcosa di ponderato. A prescindere dai particolari, la cosa che conta è che Naomi ha sempre desiderato diventare madre e, oggi, il suo sogno si è avverato. Le uniche dichiarazioni rilasciate sono che lei è fortunata perché ha una figlia da sogno. La sua è una bimba già indipendente, intelligente, reattiva e buona. Insomma, qualcosa di meraviglioso.

NAOMI CAMPBELL MOSTRA LA FIGLIA: SPLENDIDO SERVIZIO PER BRITISH VOGUE

Ora, finalmente, posando per l’obiettivo di Steven Meisel, bella e fiera più che mai, Naomi Campbell ha deciso di mostrare sua figlia. Lo fa per la copertina di British Vogue, con un’immagine di forte impatto. Capelli afro, sguardo dolce e combattivo allo stesso tempo, la Campbell stringe al petto la bambina. Della piccola mostra solo la schiena e il viso di profilo che, in effetti, tanto ricorda quello della mamma. Da quanto si evince (dunque un particolare in più), la piccola dovrebbe avere 9 mesi.

Naomi, nella sua nuova vita da mamma, sta rispolverando le filastrocche, giocando e scoprendo quanti fantastici nuovi giocattoli ci siano nel mondo. Cose che non avrebbe potuto nemmeno sognare. La figlia – afferma – viene prima di tutto. Tutto quello che fa è per lei perché è la più grande benedizione che potesse mai immaginare. La cosa migliore che abbia mai fatto. Per questo la Campbell non esclude che, in futuro, potrebbero arrivare altri bimbi…

