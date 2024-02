Compagno Naomi Campbell, chi è il padre dei suoi figli/ Cresce il mistero tra tante voci di gossip

Naomi Campbell e il mistero sul concepimento dei figli: i gossip

Naomi Campbell è diventata madre di due splendidi bambini: un maschio e una femmina. L’annuncio della top model, però, ha subito perplessità e sollevato domande sul metodo di concepimento: “Prima dell’arrivo della figlia era stata avvistata a New York con la sua solita silhouette e, un mese e mezzo fa, era sul red carpet del Festival di Cannes con dei vestiti che non avrebbero potuto nascondere una gravidanza, né in corso, né recente” scriveva il settimanale Chi. Altro punto rimasto un mistero al quale cercano una risposta è ma chi è il padre dei figli di Naomi Campbell e il suo compagno?

Naomi Campbell, chi sono i figli della top model/ "Desideravo tanto essere madre"

Il mistero di infittisce per l’opinione pubblica che ha formulato l’ipotesi di fecondazione assistita o adozione. In ogni caso, la Venere nera non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito mantenendo il riserbo più totale sul nome dei figli e il giorno della nascita.

Naomi Campbell ha un compagno? Chi è il presunto fidanzato della top model

Un altro mistero su Naomi Campbell, riguarda il presunto compagno. Il settimanale Chi, aveva raccolto alcune indiscrezioni secondo cui ci sarebbe un “fidanzato con il quale avrebbe vissuto in America durante la pandemia e maturato il desiderio di mettere su famiglia”.

Ex fidanzati Naomi Campbell/ Da Flavio Briatore a Vladislav Doronin fino alla nascita dei figli

Come sottolinea lo stesso settimanale, però, si tratta di semplici indiscrezioni anonime che lasciano il tempo che trovano. La Venere nera aveva dichiarato a ES Magazine di non voler essere una mamma single: “Voglio una figura paterna. Penso che sia importante“. La fonte di tali indiscrezioni, provengono dal tabloid estero The Sun in cui si legge: “Naomi si è davvero addolcita nell’ultimo anno ed è in una fase meravigliosa della sua vita. Ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice. Alla fine sembrava il momento per diventare madre e l’emozione è alle stelle“. Non ci sono, però, certezze e neanche un nome a cui si possa fare riferimento al momento.

Valerie Morris, chi è la mamma Naomi Campbell/ Da ex ballerina a modella accanto alla Venere Nera

© RIPRODUZIONE RISERVATA