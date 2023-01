Naomi Osaka è incinta: l’annuncio della tennista/ “Tornerò in campo nel 2024”

Naomi Osaka è incinta

Naomi Osaka è incinta. La tennista ha annunciato la bella notizia dopo due giorni dalla comunicazione della mancata partecipazione agli Australian Open, torneo che in carriera ha vinto due volte, al pari degli US Open. Attraverso i social, la tennista ha annunciato di essere incinta, spiegando che proverà a tornare in campo nel 2024, sempre nel torneo australiano. L’atleta giapponese, sui social, ha postato la foto di un’ecografia e un messaggio.

Olivia e Sofia, chi sono figlie di Gianluca Vialli/ Nate dall'amore con White Cooper

“Gli ultimi anni sono stati a dir poco interessanti, ma trovo che siano i momenti più difficili della vita quelli che possono essere i più divertenti. Questi pochi mesi lontani dallo sport mi hanno davvero dato un nuovo amore e apprezzamento per il gioco a cui ho dedicato la mia vita. Mi rendo conto che la vita è così breve e non do nessun momento per scontato, ogni giorno è un nuovo benedizione e avventura. So che ho così tanto da aspettarmi in futuro, una cosa che non vedo l’ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno, ‘quella è mia madre'” ha scritto la tennista.

Michael Schumacher, Ferrari celebra il suo 54esimo compleanno/ “Con te per sempre”

L’annuncio di Naomi Osaka

Nel post social, Naomi Osaka ha proseguito: “Il 2023 sarà un anno pieno di lezioni per me e spero di vedervi ragazzi all’inizio del prossimo perché sarò all’Austrialian Open 2024. Vi amo tutti infinitamente”. La tennista giapponese ha continuato ancora: “Non penso che ci sia un percorso perfettamente corretto da intraprendere nella vita, ma ho sempre pensato che se vai avanti con buone intenzioni alla fine troverai la tua strada”.

Osaka, quattro volte campionessa del Grande Slam, nel 2021 aveva rivelato di aver combattuto una lunga battaglia con ansia e depressione a seguito di una debacle del Roland Garros. La tennista dal 2019 ha una relazione con il rapper Cordae con il quale adesso è in attesa del primo figlio. “Non vedo l’ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno, ‘quella è mia madre'”, ha scritto con grande emozione l’atleta sui social.

Fiona May, chi è? Concerto per la pace/ L'atleta testimonial delle Missioni Don Bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA