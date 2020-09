Napoli calendario Serie A campionato 2020-21/ Gattuso suona la carica

Oggi il sorteggio svelerà il calendario del Napoli per la prossima stagione di Serie A 2020-21. La formazione partenopea si appresta a chiudere il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro, che terminerà di fatto con l’amichevole da affrontare contro il Teramo il prossimo venerdì 4 settembre. Gennaro Gattuso ha chiesto ai suoi un surplus di grinta, la conquista della Coppa Italia non accontenta il club che vuole tornare tra le regine di Champions, dove era abituato a stare nelle ultime stagioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo il lockdown, aveva proposto in Lega Calcio soluzioni alternative per prevenire nuove possibili sospensioni nel caso la pandemia da Covid-19 dovesse di nuovo aggravarsi. Play off e divisione del campionato in gironi non hanno trovato però sponde, il campionato d’altronde è stato già venduto alle televisioni nella sua interezza e in attesa di definire il bando per il triennio 2021-2024, si è preferita la scelta conservatrice, con la formula della Serie A a 20 squadre rimasta dunque assolutamente invariata.

CALENDARIO NAPOLI SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Da ripassare le regole per la compilazione del calendario della Serie A 2020-21. Per quanto riguarda il Napoli, gli unici paletti riguarderanno l’impossibilità di affrontare le squadre già incontrate, negli ultimi due campionati, alla prima e all’ultima giornata. Dunque per i partenopei niente Lazio alle estremità del torneo, visto che i biancocelesti di Inzaghi sono stati affrontati alla prima giornata del torneo 2018/19 e all’ultima della stagione conclusasi lo scorso 1 agosto. In più, il Napoli non potrà sfidare la Fiorentina alla prima giornata, già affrontata nel passato campionato, né il Bologna all’ultima giornata, con i felsinei sfidati in chiusura della Serie A 2018/19. Il Napoli negli ultimi cinque campionati ha sempre esordito in trasferta: ko contro il Sassuolo nel 2015, pari a Pescara nel 2016, poi tre vittorie, 1-3 a Verona, 1-2 in casa della Lazio e 3-4 sul campo della Fiorentina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA