Napoli, esplosione all’Ospedale del Mare/ Voragine nel parcheggio: fuga di ossigeno?

Un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia est di Napoli a causa di una esplosione. Alcuni testimoni parlano di un boato e del successivo cedimento della strada. Non si registrano persone ferite o coinvolte, anche se alcune autovetture sono finite nella cavità. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco e sotto indagine ci sarebbe la conduttura dell’ossigeno, che potrebbe avere causato l’esplosione all’origine della voragine. L’incidente potrebbe infatti essere stato causato da un problema alle condutture dell’ossigeno nel sottosuolo, anche se su questo sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti. Il Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli è stato evacuato in via cautelativa. A causa dell’esplosione è stata interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale ma il presidio ospedaliero è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attivita’ assistenziale. Lo fa sapere la Asl Napoli 1 centro.

ESPLOSIONE NEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL MARE A NAPOLI

La voragine è impressionante, un cratere di ben 2.000 metri quadrati. Il boato generato dall’esplosione è stato avvertito tra le 6:30 e 6:45 di questa mattina, venerdì 8 gennaio 2021, all’interno dell’area parcheggio visitatori dell’Ospedale del Mare che ha sede nel quartiere partenopeo di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il boato è stato determinato da un’implosione che ha generato una voragine che, come detto, è stata stimata in circa 2000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri. I vigili del fuoco sono naturalmente subito accorsi sul posto e, fanno sapere dalla Asl, benché la voragine abbia inghiottito alcune autovetture dei dipendenti dell’Ospedale che utilizzano il parcheggio che è stato luogo del crollo, ma al momento pare che non siano state coinvolte persone. Tanta paura ma poche conseguenze: questo per fortuna sarebbe lo scenario di questa esplosione che ha scosso la mattina napoletana.

I Vigili del Fuoco stanno verificando cosa ha causato la voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare che ha inghiottito 3 auto dei dipendenti. pic.twitter.com/GNY3jM7vNG — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 8, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA