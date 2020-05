Napoli, ferrovia Cumana affollata/ Video, assembramenti e passeggeri ammassati

Pubblicità

Numerosi passeggeri costretti a viaggiare ammassati l’uno addosso all’altro sulla ferrovia Cumana, in quel di Napoli, in barba ad ogni dispositivo di sicurezza contro il coronavirus. La denuncia giunge dai sindacati Usb partenopei, che raccontano di come a bordo dei treni EAV vi siano “zero controlli e zero distanziamento sociale”, le parole di Adolfo Vallini dell’Esecutivo Privinciale USB Lavoro Privato, riprese da numerosi quotidiani online fra cui Tgcom24.it. “Su ferrovia Cumana nessun controllo e pendolari ammassati”, prosegue Vallini, che testimonia una situazione insostenibile avvenuta stamattina, a bordo del treno della Cumana che ha lasciato la stazione di Licola alle ore 7:00, giungendo poi alla fermata di Montesanto cinquanta minuti dopo, alle 7:50. “Una situazione drammatica – prosegue il numero uno di Usb Napoli – che mai ci saremmo aspettati di vedere, in barba alle linee guida emanate del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture”.

NAPOLI, FERROVIA CUMANA AFFOLLATA: “VANNO RIPRISTINATE LE VECCHIE CORSE”

I sindacati chiedono che l’EAV adotti fin da subito “senza indugio alcuno”, un piano per fronteggiare meglio la fase 2 dell’emergenza coronavirus, scattata oggi, e che ha visto il ritorno al lavoro di più di quattro milioni di persone dal nord al sud della nostra penisola. “Chiediamo – proseguono e concludono i sindacati campani – di ripristinare l’interno servizio, oggi erogato al 60%, al fine di ridurre gli assembramenti a bordo dei mezzi e richiamare in servizio tutti i lavoratori in cassa integrazione per predisporre le necessarie misure tese a contingentare gli ingressi nelle stazioni, regolare i flussi e vigilare sul rispetto delle ordinanze regionali per evitare e contenere il diffondersi del nuovo coronavirus”. Il trasporto pubblico è stato uno degli aspetti più attenzionati nelle scorse settimane dalla task force per la Fase 2, tenendo conto delle caratteristiche dello stesso: luogo piccolo, chiuso e con tanta gente, quindi possibile focolaio covid. Di seguito il video di quanto accaduto oggi sulla Cumana





