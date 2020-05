Autocertificazione Fase 2, scarica nuovo modulo/ Online anche il modello “barrato”

Pubblicità

A lungo atteso, il modulo dell’autocertificazione per la Fase 2 è disponibile e potrà essere usato da oggi, lunedì 4 maggio 2020. Il Ministero dell’Interno nel pomeriggio di ieri ha pubblicato sul suo sito ufficiale il modello dell’autodichiarazione per gli spostamenti, precisando però che può essere usato anche il precedente, purché vengano barrate le voci che non sono più attuali. E infatti sul portale del Viminale sono presenti entrambe le versioni: quella “nuova” e la versione “vecchia” che ha già le parti barrate, anche come esempio per quelle che avevate già scaricato e stampato. Chi non scarica e stampa il modulo, magari perché è impossibilitato, non ha nulla da temere, perché esattamente come avvenuto finora, l’autocertificazione può essere fornita dagli stessi operatori di polizia e quindi compilato al momento del controllo. D’altra parte, è bene precisare che da oggi l’autocertificazione non sarà più indispensabile per alcuni spostamenti. Formalmente ce ne sono alcuni per i quali non serve la “giustificazione” sul modello.

Clicca qui per il nuovo modulo dell’autocertificazione (aggiornato al 3 maggio 2020)

AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2, NUOVO MODULO A “SCADENZA”?

Il governo ha infatti specificato che per chi va a lavoro è sufficiente esibire un tesserino, inoltre potrebbe risultare inutile anche per andare a fare sport o al parco. E questo appare evidente se si osservano le motivazioni agli spostamenti che sono state indicate nel modulo dell’autocertificazione: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute. Non c’è dunque alcun riferimento ai congiunti, questo perché bisogna segnare come motivo assoluta urgenza o situazione di necessità e aggiungere la parte relativa all’incontro con il congiunto nello spazio bianco in cui si possono rilasciare dichiarazioni. Basta dare una rapida occhiata al modello per intuire che è cambiato pochissimo, quasi nulla. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’autocertificazione dovrebbe restare in vigore solo per altre due settimane per gli spostamenti. In teoria, infatti, dovrebbe essere sospeso il suo utilizzo se arrivassero indicazioni importanti dalla curva epidemiologica.



